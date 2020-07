Barrett va jouer au Japon et continuer avec les All Blacks

Nommé deux fois meilleur joueur du monde, Barrett, 29 ans, qui peut jouer demi d'ouverture ou arrière, avait prévu ce séjour au Japon dans le contrat de quatre ans qu'il avait signé l'an dernier avec les Blues.

Barrett va donc rater le Super Rugby en 2021 mais retrouvera les All Blacks en fin d'année, le maillot des Blues pendant deux saisons, et ne quittera plus son pays jusqu'à la Coupe du Monde 2023, qui se déroulera en France.

"Pour moi, cela avait du sens de partir l'an prochain puis de revenir pour deux saisons avec les Blues et les All Blacks afin de préparer la Coupe du Monde", a-t-il expliqué.

Ces dernières années, la Fédération néo-zélandaise a accepté de laisser ses meilleurs joueurs partir temporairement à l'étranger, pour gonfler leur compte en banque, de peur de les perdre définitivement.

Deux autres stars de la sélection, Brodie Retallick et Sam Whitelock, ont obtenu l'autorisation d'aller jouer au Japon, où le jeu est réputé moins physique qu'en Europe, tout en conservant leur contrat avec la fédération.

L'entraîneur des Blues, Leon MacDonald, a indiqué qu'il s'attendait à devoir se passer de Barrett en 2021: "Ce sera une grosse perte, mais largement compensée par ce qu'il fait cette saison, sur le terrain et en dehors, et ce qu'il fera encore pendant deux saisons (à son retour du Japon)", a jugé le coach des Blues.