Halfpenny en partance pour Bath, Webb pourra jouer avec les Gallois.. Les 5 infos de ce vendredi

Les 32 Anglais qui disputeront le Tournoi dévoilés

La fédération anglaise a communiqué ce vendredi la liste établie par le manager principal Alan Dickens. On y retrouve entre autres Manu Vunipola (Saracens), JJ Tonks (Northampton) ou encore Tom Curtis (Sale Sharks).

Avants : Alfie Barbeary (Wasps Rugby), Harvey Beaton (Saracens), Richard Capstick (Exeter Chiefs), Jack Clement (Gloucester Rugby), Sam Crean (Saracens), Theodore Dan (Saracens), Ben Donnell (London Irish), Rob Farrar (Newcastle Falcons), Josh Gray (Gloucester Rugby), Luke Green (London Irish), George Martin (Leicester Tigers), Nahum Merigan (Bath Rugby), Hugh Tizard (Harlequins), JJ Tonks (Northampton Saints), Rusiate Tuima (Exeter Chiefs), James Whitcombe (Leicester Tigers).

Arrières : George Barton (Gloucester Rugby), Joe Carpenter (Sale Sharks), Tom Curtis (Sale Sharks), Connor Doherty (Sale Sharks), Gabriel Hamer-Webb (Bath Rugby), Will Haydon-Wood (Newcastle Falcons), Noah Heward (Worcester Warriors), Josh Hodge (Newcastle Falcons), Max Ojomoh (Bath Rugby), Sam Maunder (Exeter Chiefs), Raphael Quirke (Sale Sharks), Tom Roebuck (Sale Sharks), Ollie Sleightholme (Northampton Saints), Freddie Steward (Leicester Tigers), Jack Van Poortvliet (Leicester Tigers), Manu Vunipola (Saracens).

Burban va faire son retour

Après un an et demi de galères, le flanker international du Stade français Antoine Burban (32 ans, 4 sélections) a repris la course la semaine dernière et, selon toute vraisemblance, en a enfin fini avec ses douleurs au genou. Il devrait même démarrer la prochaine rencontre des soldats roses, la semaine prochaine, face aux Zebre.

Antoine Burban (Stade français)Icon Sport

Webb autorisé à jouer le Tournoi avec le Pays de Galles

Rhys Webb va pouvoir revenir en sélection du pays de Galles. Avec l'annonce de son départ de Toulon pour les Ospreys cet été, la fédération galloise a autorisé le demi de mêlée à jouer pour le XV du Poireau. Une bonne nouvelle pour le nouveau sélectionneur Wayne Pivac, mais une moins bonne pour le RCT, qui pourrait perdre Baptiste Serin au même poste.

Brive annonce deux recrues

Brive s’active en coulisses. Le club corrézien a obtenu deux signatures pour la saison prochaine : celle de l’ailier de La Rochelle Valentin Tirefort (21 ans), engagé jusqu’en 2023, et du centre de Béziers Wesley Douglas (23 ans), lié jusqu’en 2022.

Halfpenny en partance pour Bath ?

Leigh Halfpenny (31 ans, 89 sélections) sera-t-il encore un joueur des Scarlets l’été prochain ? Selon la presse galloise, l’arrière pourrait quitter Llanelli en raison, notamment du retour de Liam Williams. Bath serait, à ce jour, la piste la plus sérieuse pour l’ancien Toulonnais, en fin de contrat en juin.