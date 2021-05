Grindr nouveau sponsor du BO, Folau de retour en Australie... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier ☕

Grindr, nouveau sponsor du BO

C'est une annonce qui devrait secouer le monde plutôt conservateur du rugby français : la saison prochaine, le géant de la rencontre gay « Grindr » sera en effet le sponsor maillot du Biarritz olympique. La saison prochaine, le site de rencontre gay « Grindr », qui regroupe plus de quinze millions de membres à travers le monde (200 pays représentés), sera le sponsor maillot du Biarritz olympique, actuel pensionnaire du championnat de Pro D2. Dans un communiqué, la multinationale nord-américaine expliquait cet après-midi : « Grindr est fier de s'associer avec Jean-Baptiste Aldigé (le président biarrot) et le BOPB. Le club participe à la lutte contre l'homophobie et s'est engagé auprès de « Grindr » à continuer d'améliorer l'inclusion et l'acceptation au niveau de sa ligue et du rugby en général ».

Homicide à Agen : le jeune rugbyman mis en examen pour assassinat

Le jeune rugbyman passé par l'équipe Espoirs du RC Toulon a avoué hier avoir porté deux coups de couteau au niveau de l'abdomen de la victime. Auteur présumé de cet homicide, le jeune de 19 ans a été placé en détention provisoire. Les enquêteurs ne disposent à ce jour que des aveux de l'auteur des deux coups, et doivent dans les prochains jours recevoir le rapport d'autopsie ordonné par le procureur de la République d'Agen. Le jeune homme a donc été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire, mais pas à Agen.

Le retour de Folau en Australie ?

Le retour en Australie de la star Israel Folau dans un club de 2e division locale ne pourra se faire sans l'accord des Dragons catalans, formation de rugby à XIII française avec laquelle il est lié contractuellement, ont annoncé mercredi les autorités sportives. La Ligue de rugby du Queensland (QRL) a fait savoir dans un communiqué qu'elle n'a pas reçu "la confirmation que Folau est libéré de son contrat existant, et lui-même n'a pas reçu d'autorisation de son dernier club étranger connu". L'enregistrement de Folau par la QLR ne pourra se faire "tant que l'autorisation (des Dragons catalans, NDLR) n'a pas été reçue", a-t-elle insisté.

Malafosse à Montauban

L'US Montalbanaise poursuit son recrutement avec l'arrivée de Dan Malafosse en provenance de Brive. Le deuxième ligne polyvalent (1,95m, 121 kg) avait marqué les esprits au Stade montois. Il avait alors rejoint la Section paloise sans jamais s'y imposer.

Brice Mach futur entraîneur des avants à Narbonne

Selon nos informations, le club de Narbonne, qui va disputer la demi-finale de Nationale face à Nice ce dimanche, devrait officialiser dans les prochains jours l'arrivée de Brice Mach lors de la prochaine intersaison. L'ancien talonneur international (3 sélections) sera le nouvel entraîneur des avants du RCNM.