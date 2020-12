Godignon et Manca écartés, Jean Dujardin au tirage du mondial 2023... Les 5 infos de ce mercredi

Godignon et Manca écartés

La défaite à domicile contre Castres aura peut-être été de trop pour la Section Paloise. En effet, les deux co-managers, Nicolas Godignon et Frédéric Manca, ont été écarté du staff béarnais. Il ne prendront pas part à la préparation des prochains matchs notamment celui à venir contre Worcester en Challenge Européen. Le trio Thomas Domingo, Geoffrey Lanne-Petit et Paul Tito dirigera la préparation de cette rencontre.

De lourdes sanctions pour certains Barbarians Britanniques

L'affaire avait fait beaucoup de bruits quand certains joueurs des Barbarians Britanniques avaient décidé de sortir de leur hôtel, brisant ainsi le strict protocole sanitaire et causant l'annulation d'un match face à l'Angleterre. Les fautifs ont reçu des sanction diverses. Les principaux, des joueurs d'expérience comme Chris Robshaw, Richard Wigglesworth ou encore Fergus McFadden, ont écopé de cinq semaines de suspension avec en plus des travaux d'intérêts généraux. L'Écossais Sean Maitland ou encore le jeune anglais Manu Vunipola font également partis des joueurs sanctionnés.

Bristol veut porter plainte auprès de World Rugby

Le club anglais des Bristol Bears, qui affrontera Clermont ce samedi (14h) pour la première journée de Champions Cup compte déposer une plainte auprès de World Rugby car un de ses joueurs est blessé et non des moindres : le centre Semi Radradra. Touché à la jambe en début de match samedi dernier avec la sélection fidjienne contre la Géorgie, le centre a finalement joué l'intégralité de la rencontre et ce malgré la blessure, ce qui n'est pas du goût du manager des Bears Pat Lam, agacé par la situation. "On est déçu mais la situation était évitable" a déclaré le samoan à la BBC Radio Bristol.

Jean Dujardin sera au tirage de la Coupe du monde 2023

Six ambassadeurs ont été annoncés pour participer au tirage au sort de la Coupe du monde 2023 qui aura lieu à Paris au Palais Brogniart. Parmi eux, on retrouve le célèbre acteur français oscarisé Jean Dujardin qui effectuera le tirage de la poule de la France. Parmi les autres invités, on retrouve Yann-Arthus Bertrand, Christian Louboutin, Alice Renavand, Guy Savoy et Jean-Michel Wilmotte. Le tirage aura lieu lundi prochain, le 14 décembre, à 12h30.

Fin de carrière en vue pour le japonais Goromaru

Il avait été le symbole de l'exploit du Japon lors de la Coupe du monde 2015 en Angleterre face à l'Afrique du Sud et de cette victoire retentissante 34-32. Aujourd'hui au Yamaha Jubilo, l'arrière Ayumu Goromaru va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison de Top League, le championnat japonais, soit en mai prochain. Agé de 34 ans, le joueur passé par Toulon ou encore les Reds est le meilleur réalisateur de l'histoire de la sélection nippone avec 708 points en 56 sélections.