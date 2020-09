"Nous échangeons depuis le début de l'année", a expliqué Ledesma, "Je lui ai proposé de retravailler ensemble et il a immédiatement accepté. Il va apporter toute son expérience et au groupe. Et puis Michael a aussi été précieux parce qu'il connaît parfaitement l'Australie, ses lieux d'entraînements, les endroits où l'on peut séjourner, ainsi que les précautions à prendre par rapport au climat." Depuis qu'il a quitté les Wallabies au terme du dernier Mondial 2019 au Japon, Cheika officiait en tant que consultant auprès de l'équipe à XIII des Sydney Roosters.