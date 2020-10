Le quotidien australien Sydney Morning Herald et le média néo-zélandais Newshub assurent avoir obtenu grâce à une fuite le procès-verbal d'une réunion de la Sanzaar, organisatrice de la compétition, le 17 septembre. Selon celui-ci, la Nouvelle-Zélande avait alors donné son accord à un calendrier prévoyant un tournoi sur six semaines en Australie et s'achevant le 12 décembre. Elle a pourtant contesté cette date la semaine dernière car elle impliquerait que les All Blacks seraient encore en quarantaine à Noël, puisque chaque arrivant sur le territoire néo-zélandais doit passer deux semaines à l'isolement.

Le tournoi, opposant les All Blacks à l'Australie, l'Argentine et l'Afrique du Sud, "a toujours été prévu pour se tenir du 7 novembre au 12 décembre et ils (les Néo-Zélandais) étaient au courant de ça", a assuré à Newshub le directeur exécutif de la Sanzaar, Andy Marinos. Une source au sein de la fédération australienne a également assuré à l'AFP que les Néo-Zélandais, par la voix du patron de leur fédération Mark Robinson, présent à la réunion, avaient voté en faveur de ce calendrier. "Il n'y a pas eu de réunion du bureau de la Sanzaar depuis le 4 août, donc les notes qui ont été publiées ne sont pas un procès-verbal du bureau", a réagi le président de la Sanzaar, également président de la fédération néo-zélandaise, Brent Impey.

"Il y a une erreur fondamentale dans (le fait de dire que) ce calendrier a été approuvé par tout le monde (...) Je peux vous dire qu'il ne l'a pas été. Nous le savons, la fédération australienne le sait et la Sanzaar le sait", a-t-il ajouté. "Les notes montrent également très clairement une impasse, et beaucoup de mails le prouvent, donc notre position n'a jamais changé". La fédération néo-zélandaise avait déjà assuré la semaine dernière que cette programmation allait à l'encontre de sa volonté de finir le tournoi le 5 décembre. "Nous refusons ce calendrier et sommes déçus d'une telle annonce", avait souligné le même Mark Robinson. "Dans aucune réunion à laquelle nous avons participé, il n'y a eu d'accord pour jouer ce tournoi jusqu'au 12 décembre, à aucun moment. Nous avons été très clairs là-dessus", avait-il répété en conférence de presse mercredi, quelques heures avant la publication de ces deux articles dans la presse.