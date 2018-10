Four Nations - Kolbe de nouveau titulaire pour le dernier des Boks pour affronter les Blacks

Warren Whiteley avait porté le numéro 8 lors de la victoire surprise des Boks en Nouvelle-Zélande à Wellington le mois dernier (36-34), la première d'une sélection nationale chez les All Blacks depuis 2009. Mais une blessure l'avait empêché d'enchaîner contre l'Australie samedi dernier à Port Elizabeth (succès 23-12), où le sélectionneur Johan "Rassie" Erasmus, qui multiplie les essais en 3e ligne cette saison, avait choisi d'aligner Sikhumbuzo Notshe au poste de N.8.

Louw, qui a honoré la majorité de ses 61 sélections à l'aile de la troisième ligne, avait été libéré pour retourner dans son club de Bath (Angleterre) lors de la précédente journée. "François a beaucoup d'expérience et est efficace dans le jeu au sol" a justifié Erasmus, soulignant que Notshe "avait bien joué contre les Wallabies le week-end dernier et nous apportera quelque chose de différent en entrant en jeu". Les deux autres changements effectués dans le XV de départ sont le retour du centre Damian de Allende, blessé la semaine dernière, et du pilier gauche Steven Kitshoff.

Test Match - Francois Louw (Afrique du Sud) contre la FranceIcon Sport

De Allende, absent sur blessure la semaine dernière, remplace Andre Esterhuizen, qui sort du groupe, alors que Kitshoff a été titularisé aux dépens de Tendai "The Beast" Mtawarira, remplaçant. Ce dernier prendra place sur le banc aux côtés de Vincent Koch, rappelé le mois dernier et qui a été préféré à Wilco Louw. Le joueur des Saracens pourrait connaître sa première sélection depuis novembre 2016.

La compo de l'Afrique du Sud :

Le XV de départ : W. le Roux - Kolbe, Je. Kriel, de Allende, Dyantyi - (o) Pollard, (m) de Klerk - P.-S. du Toit, F. Louw, Kolisi (cap) - Mostert, Etzebeth - Malherbe, Marx, Kitshoff

Les remplaçants : Mbonambi, Mtawarira, Koch, Snyman, Notshe, Papier, Jantjies, D. Willemse

Résultats de l'Afrique du Sud :

Samedi 18 août : Afrique du Sud - Argentine (34-21)

Samedi 25 août : Argentine - Afriquqe du Sud (32-19)

Samedi 8 septembre : Australie - Afrique du Sud (23-18)

Samedi 15 septembre : Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud (34-36)

Dimanche 30 septembre : Afrique du Sud - Australie (23-12)