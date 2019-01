Fédérale 1 - L'exploit de Nafarroa, Narbonne hors course et le gros chamboulement en poule 4

POULE 1

13e succès en autant de rencontres pour Rouen qui fait tomber les Niortais chez eux, alors qu'ils avaient la possibilité de passer devant Trélissac, lui aussi défait au Bassin d'Arcachon. En battant Cognac-Saint-Jean-d'Angély, Dax dépasse son adversaire du week-end et se rapproche du dauphin nantais. Rennes s'éloigne un peu plus de la zone rouge en y enfonçant Suresnes, qui voit Langon revenir à un point derrière après sa victoire à Saint-Médard-en-Jalles.

Bassin d'Arcachon 21-13 Trélissac

Dax 23-20 Cognac-Saint-Jean-d'Angély (d)

Niort 19-41 Rouen (o)

Rennes 28-10 Suresnes

Saint-Médard-en-Jalles 12-21 Langon

POULE 2

L'exploit retentissant de cette 13e journée s'est joué à Saint-Étienne de Baïgorry, où le petit poucet Nafarroa a vaincu le ''Goliath'' albigeois. Saint-Jean-de-Luz aurait pu l'emporter et éloigner définitivement Tarbes mais les Haut-Pyrénéens s'accrochent et consolident leur 2e place. Lannemezan chute de nouveau à domicile face à Marmande, qui profite du lourd revers de Bagnères-de-Bigorre à Oloron. Tyrosse bat chez lui Lavaur et passe devant au classement.

Lannemezan (d) 20-26 Marmande

Nafarroa 18-15 Albi (d)

Oloron (o) 47-6 Bagnères-de-Bigorre

Tarbes 25-23 Saint-Jean-de-Luz (d)

Tyrosse 28-23 (d)

POULE 3

La réception de Saint-Sulpice-sur-Lèze n'a été qu'une formalité pour Valence-Romans qui malgré son match en moins reste solide leader de cette poule. Narbonne, renversé à domicile par Aubenas-Vals, est désormais hors course pour la qualification puisque Blagnac prend le bonus offensif à Graulhet et reste le plus sérieux prétendant à la deuxième place. Nîmes relance parfaitement sa saison à Fleurance et double Castanet, désormais 5e, battu de peu à Rodez.

Valence-Romans (o) 37-6 Saint-Sulpice-sur-Lèze

Fleurance (d) 19-25 Nîmes

Graulhet 3-40 Blagnac (o)

Narbonne 10-18 Aubenas-Vals

Rodez 28-24 Castanet (d)

POULE 4

La hiérarchie est complètement bousculée après l'épaisse défaite du leader dijonnais à Chambéry. Bourgoin-Jallieu, large vainqueur de Bédarrides, prend la tête de la poule et Nice, qui a gagné Mâcon, est second ex-aequo avec Dijon. Hyères-Carqueiranne, facile contre Vienne, reste à l'affût du podium tandis que La Seyne-sur-mer renverse son concurrent direct Villeurbanne. En bas de classement, la lanterne rouge Grasse s'embourbe à la maison face à Beaune.

Bourgoin-Jallieu (o) 35-8 Bédarrides-Châteauneuf-du-Pape

Chambéry (o) 39-17 Dijon

Grasse 24-39 Beaune

Hyères-Carqueiranne-La Crau (o) 40-3 Vienne

La Seyne-sur-mer 30-23 Villeurbanne (d)

Nice 25-15 Mâcon