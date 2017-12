Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2018 !

L'année 2017 s'achèvera cette nuit à la première heure avec de nombreux souvenirs en tête pour tout amoureux de rugby qui se respecte : de la mêlée interminable des Bleus face aux Gallois au limogeage historique de Guy Novès en passant par Clermont qui vainc le signe indien, l'année qui vient de s'écouler fut des plus intenses et cardiaques. A l'aube d'une nouvelle année que chacun espère productive rugbystiquement, toute l'équipe de rugbyrama tenait à vous remercier pour votre fidélité indéfectible et vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2018.