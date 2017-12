Jurie Roux met en garde le rugby sud-africain

Il a reconnu qu'il était de plus en plus difficile, pour l'Afrique du Sud, de rivaliser au niveau international notamment en raison de l'exode des joueurs à l'étranger. Roux a aussi consenti qu'il y avait un épuisement des joueurs de plus en plus conséquent et un manque de renouvellement.

Pour rappel, seuls les joueurs ayant plus de 30 sélections avec les Bocks sont éligibles avec la sélection tout en jouant à l'étranger. Les départs de jeunes talents pour l'Europe, comme Ruan Ackermann ou encore Chelsin Kolbe sont un réel problème pour le rugby sud-africain, qui se retrouve sans solution. Du moins pour l'instant, avant de possibles changements des règles.