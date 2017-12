Décès de l'ancien capitaine des Wallabies Ken Catchpole

Demi de mêlée, Catchpole a joué 27 tests de 1961 à 1968, dont 13 en tant que capitaine, et a formé pour les Wallabies l'une des charnière les plus efficaces de son époque avec l'ouvreur Phil Hawthorne. Il était capitaine dès ses débuts internationaux à l'âge de 21 ans contre les Fidji en 1961. Une blessure à une jambe causée par le All Black Colin Meads a mis un terme à sa carrière en 1968 à l'âge de 28 ans.

"Il était peut-être petit par la taille, mais on savait quand Ken était dans la pièce par le respect qu'il imposait", a commenté l'ex-capitaine australien Paul McLean, aujourd'hui membre du conseil d'administration de l'ARU. "Pour se rendre vraiment compte du talent de Catchy (surnom de Catchpole, ndlr), il suffisait de parler à ses avants. Quels que soient les compliments que vous leur faisiez, ils répondaient +non, non... on avait Catchy+", a rappelé pour sa part l'ancien sélectionneur australien Bob Dwyer.

"Catchy était un leader naturel et était considéré comme le meilleur demi du monde", a souligné l'ex-flanker des Wallabies Simon Poidevin, insistant notamment sur "son esprit sans peur quand il affrontait un adversaire bien plus imposant". Les Wallabies ont perdu deux de leurs anciennes gloires cette semaine avec également la disparition de l'ancien pilier Stan Pilecki (18 tests) à l'âge de 70 ans.