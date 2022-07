Simon Meka va rejoindre Carcassonne pour une saison en prêt. Le deuxième ou troisième ligne (1, 93m ; 110kg) avait épaté tout le monde pendant son match au Munster à Thomond Park, où il avait fini parmi les meilleurs castrais sur la pelouse, en ayant réussi le plus de plaquages notamment (10). Il pourra enchaîner les matchs et prendre de l'expérience dans une équipe de division inférieure en plein renouveau.

Après avoir conduit les Bleus au grand chelem dans le Tournoi des 6 Nations 2022, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a été fait chevalier de la Légion d'honneur lors de la promotion du 14 juillet. Annick Hayraud, la manageuse de l'équipe de France féminine a aussi reçu la même distinction.

XV de France - Fabien Galthié.Icon Sport

Arrivé à Mont-de-Marsan au début de la saison 2021-2022 lorsque le club cherchait un joker médical, Andreï Ostrikov va prolonger son contrat d'une saison supplémentaire, jusqu'en 2023. Agé de 35 ans, l'ancien deuxième ligne d'Agen, Aurillac, Sale et Grenoble a disputé 17 rencontres la saison dernière

Après deux test matchs très serrés et une victoire de part et d'autre, Anglais et Australiens se retrouvent ce samedi à Disney pour une finale sous haute tension. Côté Anglais, c'est Danny Care qui réintègre le XV de la Rose et sera associé à Marcus Smith. Pour les Wallabies, Reece Hodge fait son retour à l'arrière après les blessures de Tom Banks et Jordan Petaia lors des deux premiers matchs.

Pour ce dernier choc nord / sud, Néo-Zélandais comme Irlandais veulent à tout prix remporter ce match, synonyme de victoire sur la tournée. Côté Black, Sam Whitelock fait son retour dans le XV après la commotion subie lors du premier match. Côté Irlandais, pour qui il s'agit d'écrire l'histoire, le XV reste inchangé à l'exception près que Bundee Aki remplace Garry Ringrose au centre du terrain.