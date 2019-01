Élection Provale - L'élection à la présidence de Provale maintenue au 7 janvier

Cette élection se tiendra donc, comme prévu, le lundi 7 janvier, à Rungis. Le candidat de l'opposition Laurent Baluc-Rittener et la défense de Tchale-Watchou avaient été reçus jeudi dernier par une juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, ville où est basé le syndicat.

La liste d'opposition réclamait la nomination d'un mandataire provisoire afin "que l'élection soit organisée par une personne neutre" et que soit repoussée l'assemblée générale extraordinaire du 7 janvier, à laquelle doit être soumise le nouveau mode de scrutin avant de passer directement au vote en question.

Baluc-Rittener reproche au président sortant d'organiser le scrutin un lundi à Paris, loin de certains bastions du rugby français, avec un système de voix non représentatif selon lui des quelque 400 adhérents: une pour chaque club de Top 14, Pro D2 et Top 16 (l'élite féminine), 3 pour chaque équipe de France masculine et féminine, à XV et à VII.