Disparition de Molinas, Foster reconduit jusqu'en 2023... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mardi

Disparition de Bruno Molinas

Bien triste nouvelle : Bruno Molinas, ancien dirigeant de Havas Sport et de Sportys, est décédé brutalement le vendredi 20 août, à tout juste 60 ans. Molinas était très présent dans le monde du Sport et notamment du rugby pour avoir orchestré, pendant de nombreuses années, via Sportys, la Régie publicitaire du Stade français et de la Ligue Nationale du Rugby.

Ses obsèques seront célébrées ce vendredi 27 août (14h) en l' église du Sacré Cœur à Dijon. Midi Olympique et Rugbyrama adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Les nouvelles dates du Rugby Championship dévoilées

La fin de la compétition aura lieu dans l'état australien du Queensland et les dates des matchs restants ont été dévoilées cette nuit par la SANZAAR. La tenue d'Australie-Nouvelle Zélande à Perth reste à confirmer par les autorités locales dans les prochains jours.

Journée 2 : Australie - Nouvelle Zélande le samedi 4 septembre à Perth.

Journée 3 : Nouvelle Zélande - Argentine & Afrique du Sud - Australie, le dimanche 12 septembre au CBUS Super Stadium à Gold Coast.

Journée 4 : Argentine - Nouvelle Zélande & Australie - Afrique du Sud, le samedi 18 septembre au Suncorp Stadium de Brisbane.

Journée 5 : Nouvelle Zélande - Afrique du Sud & Australie - Argentine, le samedi 25 septembre au QLD Country Bank Stadium de Townsville.

Journée 6 : Afrique du Sud - Nouvelle Zélande & Argentine - Australie, le samedi 2 octobre au CBUS Super Stadium de Gold Coast.

Le sélectionneur néo-zélandais poursuit l'aventure jusqu'à la Coupe du monde 2023

Ian Foster, sélectionneur des All Blacks depuis 2019, sera donc à la tête des triples champions du monde au moins jusqu'à la Coupe du monde 2023. Sous sa direction, les All Blacks ont remporté deux Bledisloe Cup ainsi que le Tri-Nations 2020. Il pourra donc tenter d'offrir un nouveau titre mondial aux siens, en France, en 2023.

L'amical Montpellier – Castres ne sera pas remplacé

Le match MHR – CO, qui devait faire office de deuxième et ultime rencontre de préparation pour le Castres olympique avant la reprise du championnat, prévu le samedi 4 septembre, ne sera pas remplacé.

Les Tarnais n'ont pas pu trouver d'adversaire susceptible de leur offrir une opposition. C'est donc avec un seul match préparatoire dans les jambes (victoire à Castres contre Montauban 34-26 lors du Trophée Ibrahim-Diarra) que les Tarnais se lanceront dans le grand bain du championnat. Pour rappel, vendredi dernier, les Cistes ont dû déclarer forfait pour cette rencontre amicale car ils étaient dans l'impossibilité d'aligner un squad suffisamment conséquent, entre blessures, absence des internationaux et tournoi de rugby à VII. Cette rencontre MHR-CO était le seul match prévu au calendrier du challenge Vaquerin, édition 2021.

La folle rumeur autour de Kolbe à ... Toulon !

L'ailier sud-africain Cheslin Kolbe (27 ans, 18 sélections), sous contrat avec Toulouse jusqu'en 2023, serait en contact avec le Rugby club toulonnais, d'après le journaliste britannique Neil Fissler (The Rugby Paper).

C'est la folle rumeur du jour. Le champion du monde springbok Cheslin Kolbe serait en discussion avec un autre club du Top 14, le RCT. Cette information - à prendre avec de grosses pincettes - a été délivrée par le journaliste britannique du Rugby Paper, Neil Fissler. Ce dernier a effectivement publié un post sur son compte Twitter, ce lundi 23 août au soir. "Une deuxième rumeur pour la soirée. Cheslin Kolbe discute avec Toulon", a-t-il partagé.