Deux Toulousains animent le marché, une surprise dans le XV du Trèfle... Les 5 infos de ce vendredi

Les Toulousains Miquel et Bonneval sont courtisés

Selon nos informations, Miquel est tenté par le challenge lyonnais mais attend des garanties quant à la présence ou non de Pierre Mignoni à la tête du club rhodanien. Si le technicien confirmait son maintien, le numéro 8 devrait prendre la direction du Rhône à l’été 2022 avec l’intention de gagner du temps de jeu.

Antoine Miquel (Stade Toulousain)Icon Sport

Le cas d’Arthur Bonneval est différent. Le Stade toulousain ne s’est pas encore positionné sur le devenir de cet enfant de la maison, dont les dernières saisons ont été contrariées par de sérieuses blessures. Bordeaux-Bègles et le Stade français, en quête d’ailiers, sont intéressés. Il y a deux ans, l’ancien international moins de 20 ans et à VII avait hésité à partir avant de finalement rempiler. Il arrive à un nouveau tournant de sa carrière.

Le Lou se renforce en deuxième ligne

Pour combler l'absence d'Etienne Oosthuizen, parti cet été pour des raisons de santé, le Lou a obtenu la signature de Joel Kpoku, âgé de 22 ans. Ce jeune mais puissant deuxième ligne (1,96 m, 125 kg), qui a connu les sélections U18 et U20 de l'Angleterre, évoluait chez les Saracens depuis 2018, avec qui il a cumulé plus de 40 matchs.

Le Racing 92 fait son marché à Brive

Le club ciel et blanc a obtenu les engagements des Fidjiens Narisia et Kamikamica selon les informations de Midi Olympique. Et ce n’est peut-être pas fini avec Setareki Bituniyata, lui aussi dans le viseur des dirigeants franciliens.

La composition irlandaise face à l'Argentine

Contre l'Argentine ce dimanche, Baloucoune devrait honorer sa deuxième sélection. Il remplace Conway à l'aile. Les Munstermen Murray et Carbery forment la charnière, Gibson-Park et Sexton étant blessés. Le centre Henshaw, de retour de blessure au pied, remplace Bundee Aki. Le huit de devant, auteur d'un grand match contre les All Blacks, est reconduit.

Le XV de départ irlandais : 15. Keenan ; 14. Baloucoune, 13. Ringrose, 12. Henshaw, 11. Lowe ; 10. Carbery, 9. Murray ; 7. Van der Flier, 8.Conan, 6. Doris ; 5. Ryan (cap.), 4. Henderson ; 3. Furlong, 2. Kelleher, 1. Porter.

Les remplaçants : 16. Sheehan, 17. Healy, 18. O'Toole, 19. Beirne, 20. O'Mahony, 21. Casey, 22. H. Byrne, 23. Earls.

Mont-de-Marsan reste en tête, Colomiers monte sur le podium

La soirée de Pro D2 a vu le Stade montois largement l'emporter face à Aurillac. Colomiers rugby, sans impressionner, s'est imposé sur la pelouse de Narbonne et s'invite ainsi sur le podium. En bas de tableau, le SU Agen retombe dans la zone rouge avec sa courte défaite en Normandie.

