Vannes sur sa lancée à domicile

C’est un troisième succès de rang pour les Bretons sur la pelouse de la Rabine. Dos à dos (13-13) à la pause, le RCV a coiffé les Provençaux au poteau dans les derniers instants de cette rencontre grâce à deux essais coup sur coup de Abiven puis de Gorrissen en toute fin de rencontre. 4 points précieux avant de se rendre à Colomiers la semaine prochaine. Côté méditerranéens en revanche, c’est la troisième défaite consécutive loin de Maurice-David. Mauricio Reggiardo et ses hommes pointent à la 10ème place du classement avec 5 victoires pour 6 défaites donc.

Rouen se rapproche du top 6

Un seul point, voilà ce qui sépare Rouen du sixième Béziers. Et pour la réception de la plus mauvaise équipe en déplacement (6 défaites en six rencontres), les Lions normands n’ont pas manqué l’occasion de s’imposer. Pourtant, c’est Agen qui pointait en tête 10 à 0 et ce dès la 6ème minute. Grâce à la botte de Michallet et un essai de Lafond, les locaux reprennent l’avantage avant la pause. En deuxième période, le doublé du troisième ligne Fabien Vincent a soulagé les Rouennais et l’essai de Burin pour le SUA n’y changea rien. Agen retombe dans la zone rouge avant de recevoir Oyonnax la semaine prochaine.

Pro D2 - Nadir Megdoud face à AgenIcon Sport

Mont-de-Marsan n’a pas forcé

On ne s’attendait pas vraiment à une surprise, et il n’y en a pas eu. Même maladroits, les Landais ont collé quasiment quarante points à Aurillac. Un score qui aurait pu être un peu plus gonflé (et des deux côtés) si il y avait eu plus d’application. Des Cantaliens qui, par période, avaient de l’idée, des intentions, mais qui pêchaient trop dans la réalisation pour inquiéter une équipe en place comme le Stade montois. Leader avec 43 points, c’est tranquillement que les Jaune et noir commencent ce troisième bloc. Aurillac doit basculer sur la réception de Rouen.

Bourg-en-Bresse respire

Avec la défaite d’Agen dans le même temps, les Bressans quittent la zone rouge et la 15ème place. Après Agen à la quatrième journée et Narbonne à la huitième, voila le troisième succès de l’USBPA. L’adversité était toute autre car ils affrontaient un membre du Top 6 et ils ont su faire la différence en première période avec, accrochez-vous bien, 30 points inscrits ! Malgré les deux réalisations de Esteriola et de Saldadze, les Biterrois reviennent bredouille de l’Ain. Une performance qui ne met évidemment pas en confiance bien au contraire, avant de recevoir l’écurie en forme du moment : le leader montois jeudi soir prochain à Raoul Barrière.

Carcassonne enfonce Grenoble

C’est un duel de buteurs que se sont livrés Glenat puis Bousquet pour Grenoble et Marquès pour l’USC à coup de pénalités. Heureusement pour les spectateurs, un essai est venu changer la donne puisque Tui a marqué à la 66ème. Cinq points qui ont fait basculer la rencontre alors que le 6-6 à la pause ne donnait pas d’indice sur le futur vainqueur. Mais après son surprenant et mérité succès à Colomiers, les hommes de Christian Labit confirment leur bonne forme. En revanche, Grenoble enchaîne un cinquième match sans succès (le dernier remonte au 15 octobre à Rouen) et se retrouve donc à la 12ème place au classement. Des Isérois qui recevront le promu narbonnais vendredi prochain.

Pro D2 - Carcassonne a muselé Grenoble à Albert DomecMidi Olympique

Montauban maître à Sapiac

Ca pique à Sapiac ! La forteresse verte n’a pas vu un étranger s’y imposer depuis avril dernier et c’était Carcassonne ! Depuis l'USM à la maison, c’est 7 succès consécutifs et donc 8 avec celui de ce soir face à Nevers. Et Montauban était visiblement pressé puisqu’ils ont infligé un 20-0 en 23 minutes. Avec deux essais de Malafosse puis Quercy, et évidemment la précision au pied de l'inévitable Bosviel, le score un peu plus serré en seconde période n’aura rien changé au scénario final. Montauban se rapproche du podium avec cette victoire et rejoint l’Aviron bayonnais avec 34 points. Nevers devra mieux faire lors du prochain match à domicile face à Bourg-en-Bresse vendredi prochain.

Colomiers a du s’employer

Après la défaite à domicile lors de la dernière journée contre Carcasonne, une réaction était attendu côté columérain. Et on a failli ne pas la voir jusqu’à cet essai de Saaidia en toute fin de rencontre sur un ballon porté. Narbonne, même réduit à 14, a accroché et a même inquiété la solide équipe haut-garonnaise. Mais Colomiers et son expérience repartent de l’Aude avec 4 points qui font du bien au classement et les place à la 3ème place de ce Pro D2. Un quatrième succès loin de ses bases qui montrent la capacité de rebond des hommes de Julien Sarraute. Les Narbonnais eux pourront s’appuyer sur cet état d’esprit montré en fin de rencontre et cette bonne agressivité qui sont deux éléments essentiels pour accrocher un maintien espéré dans la deuxième division.