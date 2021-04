Des supporters dans les stades, les Bleus en Australie... Les 5 infos pour commencer la journée

Du public dans les stades à partir du 19 mai

Le président de la République Emmanuel Macron, qui s'est exprimé face à la presse régionale ce jeudi, a précisé le calendrier du déconfinement. Et selon Europe 1, il indique que les établissements sportifs de plein air et couverts pourront accueillir des spectateurs dès le 19 mai, sous réserve d'une jauge fixée à 800 en intérieur et 1000 en extérieur.

Les Bleus iront bien en Australie cet été

Le président de la FFR Bernard Laporte l’a confirmé à nos confrères de Sud Ouest : la tournée du XV de France prévue en Australie au mois de juillet aura bien lieu. Remise en cause en raison du contexte sanitaire, la tournée du XV de France prévue en Australie au mois de juillet aura bien lieu. Les Bleus y disputeront trois tests, comme prévu initialement.

Popy Cleall élue joueuse du Tournoi

En plus d'avoir inscrit l'essai victorieux de l'Angleterre en finale du Tournoi, la troisième ligne des Saracens vient d'être auréolée du titre de meilleure joueuse de la compétition. Elle a recueilli 62% des votes exprimés par les supporters, et devance donc sa partenaire Zoe Aldcroft ainsi que la Française Caroline Boujard.

Deux Géorgiens s'engagent à Lyon

Comme annoncé il y a quelques jours, le troisième ligne géorgien Beka Saghinadze (22 ans ; 21 sélections) sera un joueur du Lou la saison prochaine. Mais l'actuel Aurillacois ne débarque pas tout seul dans le Rhône. Il emmène avec lui le jeune arrière Davit Niniashvili. Âgé de 18 ans, ce dernier comptabilise déjà 5 sélections avec les Lelos.

Narbonne : Sitauti a signé

Le RCN a annoncé l'arrivée de Kimami Sitauti (30 ans) en provenance de Montauban. Capable d'évoluer aussi bien à l'aile qu'au centre, l'Australien a disputé 18 rencontres de Pro D2 cette saison.