Des reports en Top 14, Brive annonce six signatures... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end

Le Top 14 chamboulé

Après la coupe d'Europe, c'est maintenant les championnats nationaux qui subissent une nouvelle vague de Covid-19. Pour la première fois de la saison, la Ligue a décidé le report de quatre rencontres de la treizième journée de Top 14. Toulon - UBB, Brive - Clermont, Racing 92 - Pau et Toulouse - Stade français seront joués plus tard dans la saison. La question du calendrier, si serré cette saison, est bien entendu sur toutes les lèvres. Face à l'urgence de la situation sanitaire, un comité directeur exceptionnel de la LNR se réunira mardi soir. Il y sera question de la mise en application du pass vaccinal et, potentiellement, de l'interdiction faite aux joueurs non-vaccinés d'être alignés sur une feuille de match. Il y sera également question d'un retour de protocoles sanitaires stricts pour encadrer les équipes. Et limiter, autant que possible, une déferlante Covid-19 sur les clubs.

Blackett préconise une pause du Premiership

De la même façon que le Top 14 est amputé de trois rencontres lors de ses Boxing Days, en raison de la pandémie, les compétitions de Premiership et de United Rugby Championship sont largement touchées. Le manager des Wasps Lee Blackett se prononce en faveur d'une pause généralisée de la compétition, quitte à jouer en semaine plus tard dans la saison.. Il explique : "Je ne pense pas que qui que ce soit veuille de trois ou quatre semaines sans supporters. Si c'était le cas, on devrait réfléchir à une pause du championnat. Du côté des joueurs et des entraîneurs, on a tous besoin d'eux car nous jouons mieux. C'est un fait ; l'intensité des matchs est plus élevée."

Trois recrues et trois prolongations à Brive

Le CA Brive a gâté ses supporters pour Noël. Sur ses réseaux sociaux, le club a communiqué pas moins de six signatures pour l'année prochaine, dont trois prolongations de joueurs cadres et trois recrues. Parmi elles, l'international argentin, Rodrigo Bruni, mais aussi l'Agenais Malino Vanai et le centre Abraham Papali'i. Plusieurs jolis coups donc pour Brive, qui prolonge aussi son co-capitaine Matthieu Voisin et son talonneur géorgien Vano Karkadze jusqu'en 2025. L'international italien Pietro Ceccarelli (29 ans) a lui prolongé jusqu'en 2025. Bruni et Papali'i ont signé jusqu'en 2024, Vanai est lié au club jusqu'en 2025.

Plisson vers Clermont ?

Selon les informations de Canal+, l'ouvreur rochelais Jules Plisson rejoindrait les rangs de l'ASM Clermont la saison prochaine. Non-prolongé par La Rochelle en fin de saison, l'ouvreur international (30 ans, 18 sélections) va connaître un troisième club. Le changement est total du côté des ouvreurs à Clermont. Après l'arrivée d'Anthony Belleau en provenance de Toulon, c'est donc Plisson qui vient remplacer Camille Lopez, en partance vers Bayonne. Côté rochelais, le départ de Plisson succède à celui de West vers Toulon quelques semaines avant. Antoine Hastoy a été recruté par les Maritimes en vue de la saison prochaine, tout comme Ulupano Seuteni, capable de jouer ouvreur.

Brace se confie sur les menaces reçues après Angleterre - France

L'arbitre irlandais Andrew Brace avait officié pour la finale de Coupe d'automne des nations, après laquelle il avait reçu un grand nombre d'insultes et de menaces de mort. Il est revenu sur cet événement difficile pour lui chez nos confrères de RugbyPass afin de dénoncer "le côté hideux" des réseaux sociaux. "En plus des menaces de mort, des gens m'ont dit de ne plus jamais revenir en France. J'ai reçu plus de mille messages sur Instagram et quelqu'un a créé un profil parodique de moi sur Twitter juste pour m'insulter", confiait l'arbitre, traumatisé.