Battu lors des deux matchs de la saison régulière, l’Aviron Bayonnais a pris sa revanche face au Stade Montois, dans cette finale de Pro D2 ! Les Bayonnais s’imposent 49-20 face à des Montois qui seront passés à côté de leur finale, trop pénalisés. Battus par Biarritz lors du barrage d’accession la saison dernière, les Bayonnais n’auront pas traîné avant de retrouver le Top 14.

Au bout d'une 26e et dernière journée à rebondissements, Castres et Montpellier ont récupéré les deux premières places du championnat. Vainqueurs à Pau, les Castrais terminent en tête, Montpellier s'adjuge la place de dauphin malgré sa défaite à Clermont. l'UBB n'a pas réussi à faire chuter Perpignan et termine troisième.

Battue par Perpignan à Aimé-Giral, l'Union Bordeaux-Bègles quitte le top 2 et devra passer par un barrage. Les Girondins recevront le Racing 92, vainqueur de Toulon, le dimanche 12 juin prochain. Dans l'autre match de barrage, Toulouse affrontera le Stade rochelais à Ernest-Wallon, pour un choc des champions. Les Rouge et Noir ont écrasé Biarritz, quand les Maritimes l'ont emporté à Lyon.

Malgré leur victoire contre Bordeaux, les Catalans finissent treizième de Top 14, synonyme de barrage d'accession. Ils se déplaceront donc dimanche prochain chez le finaliste malheureux de Pro D2, Mont-de-Marsan, pour tenter de conserver leur place dans l'élite du rugby français.

L'access match opposera Mont-de-Marsan à PerpignanMidi Olympique

Menées d'un petit point alors que le temps réglementaire était terminé, le Sade toulousain a réussi à renverser la vapeur dans le temps additionnel avec un essai de Reulet. Elle s'impose donc finalement 16 à 10 et remporte leur premier titre à ce niveau national.

À l'occasion de cette finale disputée à Blagnac, Massy a disposé assez tranquillement d'Angoumoisins trop imprécis (38-10). Grâce à une partie maîtrisée en conquête et dans le jeu au pied, les Massicois sont donc les nouveaux champions de France de Nationale. L'ailier Preira s'est notamment offert un doublé.