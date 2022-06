Castres est le leader du Top 14. Invaincus à domicile cette saison, les Tarnais ont cette fois gagné à l'extérieur, sur la pelouse de Pau (16-26). Grâce notamment à des essais de Botitu et Dumora, les hommes de Broncan ont fait la différence dès la première mi-temps. Ils font la bonne opération de la journée et se qualifient directement pour les demi-finales du championnat. Ils retrouveront le vainqueur du duel entre Toulouse et La Rochelle, qui se jouera le samedi 11 juin.

Dans l'autre partie de tableau, c'est Montpellier qui s'est hissé en demi-finale. Malgré la défaite des Cistes sur la pelouse de Clermont ce dimanche, les hommes de Philippe Saint-André terminent bien à la deuxième place du championnat. Ils profitent notamment de la défaite de l'Union Bordeaux-Bègles sur la pelouse de Perpignan pour conserver leur place in-extremis. Ils joueront contre le vainqueur du duel entre l'UBB et le Racing 92 en demi-finale.

Les barrages de Top 14 auront lieu les 11 et 12 juin, les demi-finales les 17 et 18, sur la pelouse de l'Allianz Riviera de Nice.