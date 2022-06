Et bien la logique à été respecté, et de quelle manière ! Sur la pelouse du Stade Ernest-Argelès de Blagnac, Massy n'a pas mis longtemps à prendre la mesaure d'Angoumoisins pas sortis du vestiaire. Dès les premières minutes, l'ailier Preira et le pilier droit Ferrer terminent dans l'en-but violet pour permettre aux leurs de rapidement mener 17-3. La suite de la première période est un festival de gâchis du côté des joueurs de Vincent Etcheto. Volontaires mais imprécis, les Angoumoisins laissent passer quelques grosses occasions de revenir à sept unité des Essonniens.

Le train est passé. Quelques minutes plus tard, le troisième essai des joueurs en blanc arrive et tue (déjà) tout espoir de victoire finale du côté des Charentais. Avec un score de 24-3 à la pause, Massy confirme sa saison exceptionnelle et sa suprématie sur cette Nationale.

Soyaux-Angoulême trop imprécis

Même s'ils ne faisaient pas figure de favoris à l'approche de la finale, les Angoumoisins avaient tout de même de beaux arguments à faire valoir face à des Massicois si impressionnants lors de la phase régulière. Au final, les Charentais n'ont jamais existé dans cette finale. Un nouvel essai de Preira juste à la reprise est venu assommer des Violets déjà bien mal en point.

Forcément, les joueurs de Vincent Etcheto ont tenté de réagir malgré une technique défaillante. Ils ont finalement trouvé la brèche peu après l'heure de jeu grâce à leur capitaine Gauthier Gibouin, parti marqué seul en filou à la suite d'une pénalité rapidement jouée. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Quelques secondes plus tard, Massy profite d'un énième ballon échappé pour inscrire son cinquième essai et parachever un magnifique succès 38-10.

Ces deux formations se retrouveront en Pro D2 la saison prochaine mais c'est bien Massy qui pourra se venter d'un titre de champion de Nationale ! Les Essonniens succèdent à Bourg-en-Bresse, tombeurs la saison dernière de Narbonne en finale.