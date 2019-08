Les fumées et flammes l'auraient intoxiqué et les pompiers n'ont pas réussi à le ranimer. Ses fils, Benoît, Marc et Joël ont tous porté les couleurs du SUA. L'un d'entre eux aurait assisté au drame la nuit dernière.

Toute la rédaction du Midi Olympique adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de l'ancien président du club de Casteljaloux (47).