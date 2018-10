Coupe du monde 2023 - Vers deux quarts de finale à Marseille

Le stade de l'OM pourrait "potentiellement" accueillir ces deux quarts, mais "on n'a rien signé encore", a-t-il toutefois prévenu. Cela "pourrait faire six matches à Marseille, quatre de poule et deux quarts." Le comité d'organisation avait déjà annoncé que les demi-finales et la finale se joueraient au Stade de France de Saint-Denis.

Claude Atcher, qui poursuivait à Marseille sa tournée des villes accueillant des matches du Mondial français, a rappelé que les deux quarts de finale organisés au Vélodrome lors de l'édition 2007 avaient été un succès, "avec 97% de remplissage et un week-end extraordinaire, avec Angleterre-Australie (12-10) et Afrique du Sud-Fidji (37-20)". Marseille doit également recevoir les finales des deux Coupes européennes en 2020. Atcher et le comité d'organisation bouclent leur tour des sites à Nantes, jeudi.