En présence de Claude Atcher, directeur général du comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby de France 2023, le légendaire John Eales (deux fois champion du monde), a présenté une toute nouvelle initiative : le Comité des joueurs France 2023. Ce comité aura pour but de mobiliser l'ensemble du rugby mondial, les clubs pros, amateurs, les supporters, les joueurs, la famille des joueurs, bref se rassembler autour des valeurs du rugby.

Le Comité des joueurs rassemble plusieurs personnalités et figures emblématiques du rugby. Chacun d'entre eux apportera leur expertise pour faire évoluer le projet :

Yannick Jauzion : 73 sélections nationales avec les Bleus, il sera deux fois demi-finaliste de la Coupe du monde. Premier centre du "XV de Légende", dévoilé à l'occasion des 25 ans de partenariat de la GMF avec la Fédération française de rugby. Il apportera son expérience d'ancien joueur et sa vision des choses quant à l'évolution du rugby.

David Pocock : 83 sélections en équipe nationale australienne, il participe à trois Coupes du monde et sera nominé deux fois pour le titre du joueur international de l'année. Au sein du Comité, il pourra notamment mettre en avant son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Philippe Sella : 111 sélections nationales avec le XV de France, il participe à trois Coupes du monde et intègre le Temple de la renommée World Rugby en 2008. Il sera finaliste de la première édition de la Coupe du monde en 1987. Comme Yannick Jauzion, il pourra apporter son expérience d'ancien joueur et sa vision des choses quant à l'évolution du rugby.

Jessy Trémoulière : 57 sélections avec l'équipe de France féminine, elle participe à deux Coupes du monde. Elle est également élue joueuse de la décennie en 2020. En tant qu'agricultrice elle pourra partager à travers le Comité son engagement pour les méthodes de production durable.

Gareth Thomas : 100 sélections nationales avec le pays de Galles, il participe à quatre Coupes du monde. Il devient capitaine des Lions en 2005. Gareth Thomas pourra mettre son investissement pour un rugby inclusif et accessible à tous au service du Comité.

Iesinga Vunipola : elle apportera son point de vue, en tant que femme et mère de rugbyman professionnel. Son intégration au Comité des joueurs est une façon de rendre hommage à toutes les mères et femmes de joueurs.

Aller au delà de ce qu'il se passe sur le terrain

John Eales, en tant que président du Comité des joueurs a présenté les grands axes du projet :

Célébrer le passé et l'histoire de la Coupe du monde. L'occasion de revenir à l'essentiel en se souvenant des premiers moments du rugby mondial.

Donner la parole à toutes les mères de joueurs dans le monde.

Parrainer tous les clubs de rugby en France qu'ils soient professionnels ou amateurs.

Initier une prise de conscience quant à l'inclusivité du rugby dans le monde. Le rugby doit être un sport accessible à tous.

Initier une prise de conscience quant à l'environnement et les possibilités qui existent pour améliorer les conditions de vie dans les années à venir.

"Il est capital que l'ensemble du rugby se mobilise et se sente concerné par cette Coupe du monde. La Coupe du monde a un impact au-delà du terrain." explique Claude Atcher. D'ici 2023, l'objectif est donc de développer le projet en collaboration avec l'ensemble des membres du Comité, qui pourront chacun apporter une expertise en lien avec leurs convictions personnelles. Rétablir un véritable lien entre joueurs et supporters, renouer avec l'histoire de la Coupe du monde, ou encore rendre hommage : le Comité des joueurs France 2023 permettra de mettre en avant tout ce qu'il se passe en dehors du terrain et qui a tout autant de valeur.