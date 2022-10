Ca y est, les Bleues sont fixées. Elles affronteront les Italiennes en quarts de finale le week-end prochain. Des adversaires que les Tricolore connaissent particulièrement bien, puisqu’en plus de les croiser chaque année dans le Tournoi des Six Nations, elles les avaient affrontées à deux reprises en match amical au mois de septembre dernier. Deux oppositions soldées par une victoire à Nice (21-0), mais toutefois frustrante puisqu’elles n’avaient pas réussi à marquer le moindre point en deuxième mi-temps. Et une défaite la semaine suivante en Italie, à Biella, où les Tricolores avaient perdu sur le score de 26 à 19.