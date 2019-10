"Tomas Cubelli a subi une déchirure au mollet de la jambe gauche et sera remplacé par Gonzalo Bertranou, qui arrivera ce lundi à 15 heures à Kumagaya, ville où les Pumas affronteront les Etats-Unis", précise le XV d'Argentine. Cubelli reste néanmoins avec le groupe, ajoute la sélection argentine. Gonzalo Bertranou, 25 ans, joue avec les Jaguares, la franchise de Super Rugby dont sont issus presque tous les joueurs des Pumas. L'Argentine peut encore se qualifier pour les quarts de finale au détriment de la France, si elle remporte son dernier match mercredi face aux Etats-Unis et que les Bleus sont battus par les Tonga dimanche et l'Angleterre le 12.

