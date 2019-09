"Nous savions à quel point ce serait compliqué. Ceux qui sont absolument choqués (par ce résultat) n'ont pas vu à quel point ils sont forts. Nous sommes venus avec un plan de jeu, pensant être bien préparés. Je dois leur rendre hommage. Nous avons fait quelques erreurs, quelques fautes non provoquées. Nous étions du mauvais côté du sifflet. Mais le Japon a vraiment, vraiment bien joué. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes et malheureusement nous n'avons pas su trouver les réponses. Ils nous ont attaqués minute après minute. Nous devons tourner la page et faire mieux."