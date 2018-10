Coupe du Monde - Michael Cheika soutenu par sa Fédération avant le Mondial 2019

L'Australie a perdu six de ses huit derniers matches et n'a échappé à la dernière place du Rugby Championship qu'à la faveur d'un incroyable renversement de vapeur en Argentine (45-34, dont 38 points inscrits en seconde période).

"Nous le soutenons complètement", a assuré Clyne. "Il faut être clair et cohérent: nous le soutenons complètement." Les Wallabies, finalistes du dernier Mondial, ne semblent pas au mieux avec trois victoires seulement en 2018 et un jeu en déliquescence. "La réalité, c'est que nous le soutenons et nous soutenons la structure qu'il a mise en place. Il faut laisser votre coach choisir l'équipe qu'il souhaite", a ajouté le patron de la Fédération australienne. Les Wallabies de Cheika, qui a présenté son plan pour le Mondial-2019 vendredi à l'ARU, se rendent au Japon la semaine prochaine pour défier la Nouvelle-Zélande avant la tournée européenne de novembre.

"Le potentiel est là et c'est pour cette raison que nous pensons que c'est la bonne équipe et le bon entraîneur", a affirmé Clyne.