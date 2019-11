Grand angle Canon : Itoje, Roi des airs, maître d'Europe, bientôt du monde ?

Il est ce deuxième ligne moderne, mobile, très bon avec le ballon, excellent défenseur, fiable en touche, poison dans les rucks, dans les mauls, et intelligent dans ses déplacements. Il fait partie de ces joueurs qui révolutionnent un poste de l'ombre, auquel les néo-amateurs de rugby ne prêtaient pas forcément attention auparavant. De plus, c'est aussi sa polyvalence qui permet d'affirmer que Maro Itoje est peut-être le rugbyman qui présente le profil le plus complet de la planète. C'est d'ailleurs en tant que flanker qu'il a gagné sa dernière finale de Champions Cup, face au Leinster, en mai dernier (10-20).

Un homme qui sait gagner

Neuf titres à son tableau de chasse. Quatre nationaux, trois européens et deux Tournoi des 6 Nations (dont un grand chelem), voilà le palmarès de ce garçon en avance. La maturité du casqué aux dreadlocks épate, et il se pourrait que le capitanat de la Rose lui revienne dans peu de temps. En fait, Maro Itoje incarne aussi le renouveau anglais. Il fait partie de ces joueurs sur lesquels l'équipe nationale a décidé de miser très tôt, dans la perspective d'atteindre une finale de Coupe du monde, rapidement, et qui aura bien lieu ce samedi à 10 heures.

De même, si l'homme fort du dispositif d'Eddie Jones possède un tel palmarès, c'est parce qu'il s'impreigne de cette culture de la gagne. Celle-là même qui a fait la force de l'équipe de France mais qui disparaît petit à petit. Aujourd'hui, le Nigérian d'origine ne passe qu'à gagner. Et il ne perd que très rarement. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis d'être élu homme du match face aux All Blacks, lors de la "performance du siècle" des Anglais. À 25 ans, le joueur des Saracens est prêt, plus que jamais, à conquérir le titre suprême.

Coupe du monde 2019 - Maro Itoje (Angleterre) contre la Nouvelle-ZélandeIcon Sport

La tête bien montée

L'international anglais n'est pas qu'un surdoué du rugby. Il est aussi un homme très intelligent, curieux et cultivé. Issu d'une famille très croyante, son père tenait à ce que son fils ait un niveau scolaire très correct, afin de développer à côté sa passion pour le rugby. Aujourd'hui, Maro écrit, lit énormément, et se sert de cette intelligence pour préparer sa reconversion. Il a le temps, c'est évident, mais il s'agit d'un domaine qui lui tient particulièrement à coeur. Car oui, c'est son éducation qui le veut.

Ancien capitaine des U20, il ne reste que très peu de domaines dans lesquels Itoje doit se perfectionner. Si ce n'est dans son leadership peut-être. Car malgré son jeune âge, le Sarrie connaît parfaitement sa sélection, le rugby européen et international. Et il doit prendre du galon désormais. Historiquement, et dans un passé plus ou moins proche, le XV de la Rose a toujours eu son leader du pack. De Martin Johnson à Lawrence Dallaglio, en passant par Steve Borthwick... C'est de ces joueurs-là que le "gamin" doit s'inspirer. Des leaders charismatiques qui ont sublimé l'Angleterre.

Un duel colossal avec Etzebeth

Pour être sur le toit du monde, il faut bien entendu battre les meilleurs. Retallick, Whitelock, Rodda et Arnold se sont déjà cassés les dents face à l'Anglais. Mais désormais, aux côtés de Courtney Lawes, Maro Itoje s'apprête à defier deux pointures à son poste. Eben Etzebeth et Lood de Jager. Rien que ça. Dans la dimension physique, dans l'intelligence de jeu et dans les fondamentaux, le casqué va devoir exister et même dominer, comme il sait le faire. Et son entraîneur en est conscient ; il compte beaucoup sur son protégé.

Aujourd'hui, même s'il n'est pas ce leader de vestiaire sur lequel Eddie Jones veut compter, il est clairement un de ses meilleurs soldats. À l'aube de jouer le match le plus important de sa jeune carrière, Maro Itoje peut remporter un dixième titre majeur, et montrer par la même occasion que son pays a eu raison de croire en sa pépite.

Par Tristan Failler et Mathieu Vich