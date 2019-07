Pour briller au pays du soleil levant, le sélectionneur de la Rose s'appuiera sur ses habituels hommes forts : Owen Farrel, Ben Youngs, Billy Vunipola ou encore Maro Itoje, tous sont présents au sein du squad. Deux surprises viennent toutefois animer les discussions autour de cette liste. Chris Ashton (Sale) et Jack Nowell (Exeter), tout deux habitués du XV anglais et présents lors du dernier tournoi des 6 Nations n'ont pas été retenus. Deux absences qui contraste avec trois nouvelles venues : Ruaridh Mcconnochie (Bath), Lewis Ludlam (Northampton) et Willi Heinz (Gloucester) sont appelés pour la première fois en sélection. Des choix forts, pour enfin retrouver un titre qui leur échappe depuis 2003.





Le squad final sera annoncé le 12 août.