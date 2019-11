5 - Andres Vilaseca (Centre - Uruguay)

Le joueur des Austin Herd a su tiré son épingle du jeu avec le petit poucet de la compétition. De par son activité défensive notamment, mais aussi de ses prises d'initiatives dans la ligne de défense adverse. Il s'est montré très complémentaire avec son coéquipier Juan Manuel Cat. Auteur d'un essai contre la Géorgie, Vilaseca a surtout été précieux dans l'exploit des siens face aux Fidji.

Andrès Vilaseca (Uruguay) plaque Jordan Petaia (Australie)Icon Sport

4 - Tagir Gadzhiev (Troisième-ligne aile - Russie)

Le joueur des Ours a lui aussi surnagé dans l'une des plus faible équipe de cette coupe du Monde. Avec 45 plaquages, il est le meilleur de son équipe et à titre de comparaison, en a réalisé plus que n'importe quel joueur du XV de France, de l'Australie ou encore de l'Italie. Une performance remarquée aussi ballon en main car il est le Russe qui a réalisé le plus course. Une révélation au grand public pour le joueur de Krasnoyarsk.

Tagir Gadzhiev (Russie) face au JaponIcon Sport

3 - Kenki Fukuoka (Ailier - Japon)

Si évidemment Kotaro Matsushima est la star japonaise, Kenki Fukuoka a aussi épaté son monde. Doté d'une accélération impressionnante et de crochets dévastateurs, son habileté est aussi à souligner en témoigne la passe acrobatique qu'il offre à Matsushima contre l'Ecosse. L'ailier des Panasonic Wild Knight a inscrit quatre essais dont deux contre le XV du Chardon.

Kenki Fukuoka (Japon) contre Greg LaidlawIcon Sport

2 - Kazuki Himeno (Troisième ligne centre - Japon)

Avant le début de la Coupe du monde, nous avions dressé le portrait d'Himeno, où nous le présentions comme une des possibles révélations. Il n'a pas déçu et s'est imposé comme un leader des Brave Blossoms tout au long de ce Mondial. En emmenant les siens jusqu'en quart de finale, le numéro 8 nippon aux 25 bougies s'est montré capable d'être le capitaine en devenir des joueurs aux trois fleurs de cerisiers.

Kazuki Himeno (Japon) contre la RussieIcon Sport

1 - Aaron Wainwright (Troisième ligne aile - Pays de Galles)

Pour nous, il est la révélation de cette coupe du Monde. Si on se souvient de lui comme la victime du coup de coude de Sébastien Vahaamahina, Aaron Wainwright est surtout un formidable rugbyman en pleine éclosion. Lui qui jouait au football il y a un an s'est imposé en titulaire aux côtés d'Alun Wyn Jones ou encore Justin Tipuric et représente le renouveau des Dragons gallois.