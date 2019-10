Rugbyrama : Qu’est-ce que cela représente pour vous d’être qualifié pour la finale de la Coupe du monde ?

Siya Kolisi : Cela signifie beaucoup de choses pour moi et pour l’équipe. Nous avons travaillé tellement dur pour en arriver là. Le sélectionneur nous connaît très bien. Pour ma part, c’est lui qui m’a fait signer mon premier contrat professionnel quand j’avais dix-huit ans donc on se connaît très bien et plusieurs autres joueurs ont aussi des liens anciens avec lui. Ils nous a tous tiré vers le haut. Quand il est arrivé, il a dit clairement les choses : les Springboks sont ce qu’il y a de plus important. Par le passé, beaucoup d’entre nous se construisaient via les réseaux sociaux ou autre et il nous a dit « Si vous jouez bien, tout le reste suivra ». C’est incroyable de voir comment l’équipe s’est soudée depuis qu’il est là.

Le président sud-africain vous a appelé la veille de la demi-finale pour vous souhaiter bonne chance. Cela vous a-t-il donné une force supplémentaire ?

S.K. : C’était vraiment incroyable de recevoir un appel du président en personne. Cela lui tenait à cœur de nous présenter ses vœux d’encouragements. Pas uniquement lui d’ailleurs, mais tout le peuple sud-africain poussait derrière nous. On regardait les chaînes sud-africaines à l’hôtel et on a pu voir tous les messages de soutien du pays. C’était quelque chose de spécial pour nous, de recevoir tout cela de tous ces gens.

Comment avez-vous abordé cette rencontre ?

S.K. : C’était une demi-finale de Coupe du monde, donc il n’y avait pas d’autre choix que de donner le meilleur de nous-mêmes. On s’attendait à faire des erreurs. S’il y a bien une chose que j’ai apprise du coach, c’est que, dans un match, on va sûrement faire des erreurs, il y aura des moments forts et des moments faibles mais l’important est de toujours continuer à travailler aussi dur que possible pour l’équipe. Je suis content que l’équipe ait pu gérer la pression jusqu’au bout.

La discipline était une des clés de ce match très fermé…

S.K. : Nous n’étions pas satisfaits de nous concernant la discipline en première période. On a concédé plusieurs pénalités, ce qui nous a empêché de maintenir la pression dans leur camp. On a eu une discussion à ce propos dans les vestiaires à la mi-temps et c’est toujours plaisant de voir les garçons rectifier pour remporter le match.

Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez en 2007, la dernière fois que l’Afrique du Sud a disputé une finale Coupe du monde ?

S.K. : Je me souviens que j’étais allé voir cette finale en ville car nous n’avions pas la télévision à la maison. Je me rappelle bien de ce que cette victoire avait apporté au pays car c’était la première fois que je voyais de mes yeux autant de gens se rassembler et célébrer ensemble grâce au sport.