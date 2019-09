Le chef de l'Etat "va encourager" les joueurs et leur "témoigner des espoirs des Français" avant qu'ils ne partent vers Tokyo, a indiqué l'Elysée. Accompagné de la ministre des Sports Roxana Maracineanu, il déjeunera avec le groupe de 31 joueurs retenus pour la compétition. Il aura aussi des échanges informels avec le sélectionneur Jacques Brunel et ses adjoints ainsi qu'avec le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte. Cette visite rappelle celles qu'avait effectué Emmanuel Macron auprès des équipes de France masculine et féminine de football à Clairefontaine (Yvelines) avant les Coupes du monde 2018 en Russie et 2019 en France.

"Ces compétitions-là, on les gagne d'abord quand on n'a pas peur", avait-il déclaré aux Bleues le 4 juin. Un an plus tôt, il avait enjoint les Bleus à gagner "la deuxième étoile", c'est à dire un deuxième titre de champions du monde après celui de 1998. Il s'était ensuite rendu à Moscou pour la finale remportée par la France contre la Croatie 4-2. A Marcoussis, Emmanuel Macron pourrait également faire le point sur les préparatifs pour la Coupe du monde de rugby qu'accueillera la France en 2023.