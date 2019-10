Nouveau Coup dur pour le XV de France

L'arrière des Bleus Thomas Ramos et le talonneur Peato Mauvaka ont été contraints hier de déclarer forfait pour la suite de la compétition. L'information, révélée par nos confrères de RMC, a été officialisée ce midi ici à Kumamoto par le staff de l'équipe de France. Après Wesley Fofana et Demba Bamba, ce sont donc deux nouveaux joueurs qui quittent le Mondial sur blessure. Mauvaka souffre d'une déchirure du psoas-iliaque selon les examens qu'il a passés jeudi. Malheureusement pour lui, il n'aura pas disputé la moindre minute de jeu dans cette coupe du monde.

Quant à Thomas Ramos, blessé à une cheville mercredi contre les Etats-Unis, il souffre d'une entorse interne. Le Toulousain est donc, en toute logique, remplacé par Vincent Rattez. Le Rochelais avait suivi toute la préparation estivale avec l'équipe de France. Quant à Mauvaka, il est remplacé par le Toulonnais Christopher Tolofua. Un joueur que Jacques Brunel n'a encore jamais sélectionné depuis sa prise de fonction en janvier 2018. Ramos et Mauvaka s'envoleront en direction de Paris samedi dans la journée. Quant à Rattez et Tolofua, il sont attendus samedi soir ou dimanche matin au plus tard.

Etzebeth pourra-t-il aller jusqu'au bout de la Coupe du monde au Japon ?

C'est la question que tout le monde se pose ici dans l'archipel nippone. Mercredi, la Commission sud-africaine des droits de l'homme a annoncé avoir déposé une plainte contre le deuxième ligne des Springboks. Il est accusé par plusieurs témoins d'avoir insulté un sans-domicile fixe et pointé une arme à feu sur lui. C'était à la fin du mois d'août lors d'une sortie nocturne dans une station balnéaire sud-africaine.

Conséquence : la fédération sud-africaine a annoncé jeudi l'ouverture d'une procédure interne pour insulte et agression raciste. Voilà donc le contexte particulier dans lequel les Springboks préparent un match important aujourd'hui contre l'Italie. Hier Etzebeth est apparu plutôt détendu lors de l'entraînement du capitaine sur la pelouse du stade de Shizuoka. Il sera donc titulaire aujourd'hui face à la squaddra Azurra. Coup d'envoi de la rencontre à 11h45 en France.

Une Tentative de corruption au Japon ?

C'est ce qu'on pourrait croire. Et pour cause. Le sélectionneur samoan Vaeluaga Steve Jackson a été interrogé hier sur l'indiscipline de son équipe depuis le début de la compétition. Surtout, il lui a été demandé comment son équipe pouvait éviter les cartons jaunes de l'arbitre sud-africain Jaco Payper, lors de la prochaine rencontre samedi face au Japon. Et comme Jackson ne manque pas d'humour, il a rétorqué avec un large sourire : "on va l'emmener dîner, et après on ira boire un verre." Une petite phrase qui a provoqué pas mal de rires dans l'assistance. Il n'empêche. Les Samoans devront être vigilants. Pour l'heure, ils comptent parmi les équipes les plus pénalisées de cette Coupe du monde au Japon.

