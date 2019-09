Des Bleus made in Japan

Tout a commencé par une petite prière "pour que vous fassiez un bonne Coupe du monde" a dit le prêtre du temple du sanctuaire Izumi Jinja. S'en est suivi un rituel de purification auquel ont assisté Jacques Brunel, Fabien Galthié, quelques autres membres du staff et une dizaine de joueurs, dont Maxime Machenaud, Maxime Médard ou encore Thomas Ramos. Hier jeudi, vous l'avez compris, le XV de France était au repos.

Le matin, ils étaient quelques-uns à répondre à l'invitation de l'école primaire de Takuma Higashi. Et l'après-midi, les Bleus ont pris la direction du parc Suizenji Joju-en. Là-bas ils étaient attendus pour une découverte de la culture japonaise. On a donc vu Maxime Médard et Maxime Machenaud en kimono version samouraï. On a vu Serge Simon, le vice président de la FFR, s'essayer au pilage du riz. Il a ainsi transpiré à mettre des coups de pioche en bois.

D'autres joueurs ont assisté à une représentation de théâtre traditionnel. Jacques Brunel et son adjoint Fabien Galthié se sont lancés dans l'art du jardin à la japonaise. Et puis, il y a eu la cérémonie du thé, avant de repartir en direction de l'hôtel. Les visages des joueurs étaient radieux, ceux des nombreux enfants présents également. Mais ce vendredi matin, changement de décor. Reprise de l'entraînement sous une chaleur humide et de plus en plus étouffante.

Vert pour l'Angleterre, rouge pour les Etats-unis.

Le XV de la Rose a battu hier les américains. Victoire facile et sans forcer sur le score de 45 à 7. Mais cette rencontre a été marqué par le premier carton rouge de cette Coupe du monde au Japon. L'arbitre, l'australien Nic Berry, a expulsé le 3e ligne américain John Quill. Le joueur qui porte habituellement les couleurs de Rugby United New York s'est rendu coupable d'un coup d'épaule au visage d'Owen Farrell

Exit Nicolas Sanchez, place a été faite Benjamin Urdapilleta.

Le sélectionneur argentin Mario Ledesma a tranché. Pour la deuxième sortie des Pumas, l'ouvreur du Stade français a été écarté. Il sera remplacé par le Castrais Urdapilleta. Selon nos informations, la décision serait venue des joueurs. Deux jours après leur défaite face au XV de France, les joueurs se sont réunis pour essayer de comprendre les raisons de leur échec. De nombreux griefs ont été faits à Nicolas Sanchez, coupable au yeux de beaucoup de ses partenaires de ne pas avoir respecté le plan de jeu initial. Résultat : il sera remplaçant pour affronter le Tonga. Quand à Benjamin Urdapilleta, il sera titulaire pour la première fois avec les Pumas depuis le 8 juin 2013.

