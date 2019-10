Un temps, il était question d'aligner face au Tonga une équipe très proche de celle qui affronta l'Argentine en ouverture, il y a dix jours à Tokyo. Finalement, au regard des états de forme, des pépins physiques et des dernières performances qui ont permis aux Bleus de battre difficilement les USA, ce mercredi à Fukuoka (33-9), Jacques Brunel et son staff ont une nouvelle fois décidé de rebattre les cartes. Et de mélanger les deux premières compositions d'équipe pour accoucher d'une troisième.

Par rapport à l'Argentine, dix joueurs retrouvent leur place après avoir été laissé au repos ou remplaçants face aux USA (Médard, Penaud, Vakatawa, Ntamack, Ollivon, Alldritt, Lauret, Vahaamahina, Slimani, Poirot). Quatre autres enchaîneront deux titularisations en quatre jours : Guitoune, Raka, Gabrillagues, Chat. Baptiste Serin, lui, honorera sa première titularisation dans ce Mondial, après une entrée particulièrement convaincante mercredi face aux USA.



15. Médard ; 14. Penaud, 13. Vakatawa, 12. Guitoune, 11. Raka ; 10. Ntamack, 9. Serin ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Lauret ; 5. Vahaamahina, 4. Gabrillagues ; 3. Slimani, 2. Chat, 1. Poirot (cap.)