Après une première mi-temps très brouillonne, le pays de Galles a assuré l'essentiel en disposant de l'Uruguay dans la douleur (35-13) en inscrivant notamment 5 essais par Nicky Smith (18e), Josh Adams (49e), Tomos Williams (73e) et Gareth Davies (84e) plus un autre de pénalité (66e). En face c'est German Kessler (70e) qui a inscrit l'essai du panache pour l'Uruguay. Une victoire bonifiée qui permet aux joueurs de Warren Gatland de terminer à la première place de la poule D avec 19 points devant l'Australie. En quarts de finale, le pays de Galles affrontera l'équipe de France le dimanche 20 octobre à Oita.

Déjà promis à affronter l'équipe de France en quarts de finale, le pays de Galles devait pourtant terminer le travail face à l'Uruguay dans leur dernier match de poule. Sauf qu'avec 13 changements dans la composition du XV de départ et des cadres laissés au repos, les joueurs de Warren Gatland ont eu toutes les peines du monde à disposer d'une équipe Uruguayenne très courageuse. Très emprunté et en manque de repère, ce n'est qu'avec un petit point d'avance (7-6) et un seul essai au compteur par smith (18) que le XV du poireau a terminé la première mi-temps.

Au retour des vestiaires, le travail de sape du pays de Galles débuté en première période va finir par payer. Les Gallois vont inscrire quatre essais supplémentaires et assurer le bonus offensif en fin de rencontre sans vraiment se rassurer. Beaucoup de remplaçants sont clairement passés à côté de cette rencontre, notamment la charnière Aled Davies et Rhys Patchell. En face les Teros vont lutter jusqu'au bout et finalement inscrire un essai plein de panache par le talonneur German Kessler (70e).

Au final, le pays de Galles s'impose largement mais pas si facilement (35-13) et termine en tête de la poule D avec 19 points devant l'Australie. C'est désormais officiel, le pays de Galles affrontera l'équipe de France en quarts de finale le dimanche 20 octobre à Oita.