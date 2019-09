"L’ambiance était impressionnante, c’est la meilleure dans laquelle je n’ai jamais jouée", lance de suite après la rencontre Michael Leitch, le capitaine des Brave Blossoms qui a débuté la rencontre sur le banc. Il faut être honnête, l’atmosphère à l’Ecopa Stadium de Shizuoka a provoqué de mémorables frissons. Ces frissons ont même rythmé toute la partie, au rythme des "Nippon ! Nippon !" entonnés en cœur par plus de 40 000 supporters des Brave Blossoms…

Que dire du moment où Kenki Fukuoka a plongé dans l’en-but pour donner l’avantage aux siens, faisant se lever la foule et laissant transparaitre des sourires plus que communicatifs. Indescriptible ! Chaque course, chaque prise d’intervalle, chaque accélération ou chaque ballon récupéré étaient suivis d’une puissante clameur, à la fois envoutante et entrainante.

Des prémices d’un possible exploit

Cette performance des joueurs de Jamie Joseph est un message de plus envoyé au monde du rugby - comme en 2015 face à l’Afrique du Sud - sur le fait qu’il va falloir compter eux pour cette Coupe du Monde à domicile ; des hommes remplis d’une mission pour satisfaire un public désormais à l’unisson derrière sa sélection et mobilisé. Et si les critiques sur les choix faits par le sélectionneur avant la compétition n’ont pas été totalement balayées, il s’agit tout de même d’un autre message sur la compétitivité de l’équipe.

On pourrait même dire que cela surprend encore certains, à commencer par de nombreux confrères japonais qui ont accueilli leurs héros en conférence de presse par des applaudissements et qui avouent de manière unanime qu’ils ne croyaient pas en une performance face à l’Irlande.

" Nous avions confiance en nous "

Pourtant aussi fou que cela puisse paraitre, les organisateurs avaient quant à eux préparé un feu d’artifice pour la fin de rencontre et ne pouvaient rêver meilleur scénario pour faire exploser ces artifices au-dessus d’un somptueux écrin rouge et blanc, niché au milieu d’un parc. S’y rendre prend environ vingt minutes à pied depuis la station de train déposant le plus grand lot de supporters, et la marche d’avant-match avait déjà été envoutante, prenant aux tripes du fait de tous ces Japonais aux déguisements les plus originaux les uns que les autres.

Ils ne se doutaient peut-être pas qu’ils allaient signer un exploit que beaucoup présentent déjà comme étant encore plus fort que 2015 face aux Sud-Africains. La haie d’honneur des Irlandais était donc méritée, comme ces traditionnels saluts à la foule en guise.

Coupe du monde 2019 - De nombreux supporters japonais sont venus soutenir leur équipe nationaleRugbyrama

La victoire de la confirmation

"Il y avait une super ambiance dans le vestiaire. Cette victoire a eu le même effet que celle face à l’Afrique du Sud. Nous avons parlé du fait qu’il fallait y croire, et nous l’avons fait. C’est vraiment plaisant", explique de son côté le deuxième ligne Luke Thompson. Une confession faite alors que l’on entendait encore au loin quelques chants venant d’une foule qui tardait à quitter les environs du stade.

Des certitudes, voilà peut-être ce qui fait désormais la force du Japon. "Il ne faut pas y voir de l’arrogance mais nous avions confiance en nous. Nous nous étions bien préparés à cela, et ce depuis longtemps. C’est une très belle performance", poursuit avec un sourire non dissimulé le sélectionneur Jamie Joseph. "Nous avions mis un focus sur notre défense et les joueurs ont été courageux", poursuit ensuite le technicien.

" Nous pouvons laisser un énorme héritage "

Dès la sortie du stade, deux réflexions viennent alors à l’esprit de tous. Ce succès est très certainement ce qu’il fallait à cette Coupe du Monde pour obtenir une adhésion totale du public, et il est également la confirmation nécessaire pour permettre au rugby nippon de poursuivre son évolution. "Je pense que ce sera la meilleure des Coupes du Monde. C’est une victoire très importante pour le rugby japonais. En 2015, nous avions montré de quoi nous étions capables. Avant cela, personne ne connaissait le rugby japonais mais maintenant, nous pouvons laisser un énorme héritage. En tout cas je l’espère", affirme Michael Leitch. D’autant que battre l’Irlande place désormais le Japon en très bonne position dans la course à la qualification, et les Brave Blossoms peuvent caresser l’espoir d’une première place.