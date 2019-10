Le plus jeune (22 ans) du trio de frères Barrett démarrera son tout premier match professionnel avec le N.10 dans le dos. En trois saisons de Super Rugby avec les Hurricanes et en 13 sélections avec les All Blacks, le trois-quarts polyvalent a occupé tous les postes derrière (arrière, ailier, second centre, premier centre) mais n'a jamais débuté à l'ouverture.

Jordie Barrett avait cependant remplacé à ce poste Richie Mo'unga pour les 20 dernières minutes du match gagné face à l'Australie (36-0) mi-août. Un signe que Hansen comptait le tester à ce poste, occupé depuis 2016 par son grand frère Beauden avant que Hansen ne décale le meilleur joueur du monde 2016 et 2017 à l'arrière pour installer Mo'unga à l'ouverture.

"Jordie peut jouer à de multiples positions derrière et nous sommes confiants sur le fait qu'il assumera bien cette responsabilité", a déclaré Hansen.

L'autre information principale d'un XV de départ néo-zélandais largement remanié (12 changements) par rapport à celui qui a écrasé le Canada (63-0) est le retour de blessure de Brodie Retallick, qui retrouve en deuxième ligne son partenaire Sam Whitelock, nommé capitaine en l'absence de Kieran Read. Retallick, pièce maîtresse de l'équipe championne du monde en 2015, s'était blessé à une épaule fin juillet contre l'Afrique du Sud.

Ben Smith profite du repos accordé à Beauden Barrett pour obtenir une première titularisation dans ce Mondial, à l'arrière. Anton Lienert-Brown et Jack Goodhue seront associés pour la seconde fois au centre.

Le XV de départ: B. Smith - Reece, Goodhue, A. Lienert-Brown, Bridge - (o) J. Barrett, (m) A. Smith - Cane, A. Savea, Frizell - S. Whitelock (cap.), Retallick - N. Laulala, C. Taylor, Moody

Remplaçants: Coles, Tu'ungafasi, Ta'avao, Tuipulotu, Todd, B. Weber, Perenara, R. Ioane