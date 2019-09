La situation météorologique s'améliore au Japon. La rencontre France - États-Unis se jouera bien ce mercredi à Fukuoka, comme l'a confirmé World Rugby ce lundi matin par communiqué : "Cette décision a été prise après avoir consulté nos météorologues et l'Agence météorologique japonaise, qui confirme que le typhon Mitag est en perte de vitesse et s'éloigne de la côte japonaise en direction de l'ouest. Il ne devrait donc pas avoir d'effets indésirables sur le match." Le sélectionneur français Jacques Brunel était donc rassuré au moment de dévoiler sa composition d'équipe. Il devait être aussi rassuré par le changement de position des organisateurs en cas de typhon.

Coupe du monde - Jacques Brunel sélectionneur du XV de FranceIcon Sport

Alors que le règlement prévoyait tout simplement l'annulation de la rencontre,déclarant un résultat nul, le communiqué de World Rugby laisse entendre qu'une solution de repli avait été étudiée : "Dans l'intérêt des équipes, des supporters et de l'intégrité de la compétition, World Rugby s'efforce toujours de conserver les dispositions prises pour l'organisation des matches. Cependant, conformément aux plans d'urgence mis en place et si les conditions météorologiques l'avaient exigé, le match aurait été transféré vers un autre site de compétition." Une précision de taille qui laisse à penser que le risque d'annulation d'un match n'est plus une éventualité pour les organisateurs, balayant un règlement initial qui aurait pu avoir de lourdes répercussions sur l'équité sportive. D'ailleurs, Jacques Brunel, après un lourd silence avait déclaré : "Je ne dirai pas ce que je pense de ce règlement."