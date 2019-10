Barassi sur le banc, Poirot capitaine... Voilà la composition des Bleus

Avant d'en venir aux questions, Jacques Brunel a confirmé verbalement ce qu'un communiqué avait officialisé la veille, dans la soirée : fin de Coupe du monde pour les Toulousains Thomas Ramos et Peato Mauvaka, remplacés respectivement par Vincent Rattez et Christopher-Eric Tolofua. Et cette autre information : blessé au dos, Dupont ne figurera que sur le banc. Apte à jouer, donc. Mais une inquiétude supplémentaire, tout de même.

Pour le reste, le sélectionneur est revenu, ce vendredi au Nikko hôtel de Kumamoto, sur la composition de l'équipe qui affrontera ce dimanche le Tonga, dans l'île du sud Japon. Une équipe qui comporte dix titulaires du match face à l'Argentine (Médard, Penaud, Vakatawa, Ntamack, Ollivon, Alldritt, Lauret, Vahaamahina, Slimani et Poirot). Quatre joueurs qui étaient déjà sur le pré, au coup d'envoi, il y a seulement deux jours à Fukuoka face aux USA (Raka, Guitoune, Gabrillagues, Chat). Et un promu, Baptiste Serin, auteur d'une excellente entrée en jeu face aux Eagles américains et qui bouscule la hiérarchie imposée des numéros 9 en glanant une titularisation.

Première pour Barassi

Pour les surprises, ou tout du moins les incertitudes, on notera que le staff des Bleus a choisi de placer Pierre-Louis Barassi sur la feuille de match. Remplaçant, le Lyonnais pourrait profiter de cette Coupe du monde pour honorer sa première sélection. Le capitaine Guilhem Guirado, lui, sera une deuxième fois consécutive sur le banc des remplaçants. En troisième ligne et toujours sur le banc, Yacouba Camara a été préféré à Louis Picamoles et Arthur Iturria, tous les deux au repos.

Le XV de départ

15. Médard ; 14. Penaud, 13. Vakatawa, 12. Guitoune, 11. Raka ; 10. Ntamack, 9. Serin ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Lauret ; 5. Vahaamahina, 4. Gabrillagues ; 3. Slimani, 2. Chat, 1. Poirot (cap.)

Les remplaçants - 16. Guirado, 17. Baille, 18. Setiano, 19. Leroux, 20. Camara, 21. Dupont, 22. Lopez, 23. Barassi.