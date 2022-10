L’Avenir Castanéen Rugby, situé dans le complexe sportif de Lautard, accueillera donc trois sélections de Ligue de joueurs issus uniquement de clubs évoluant en catégorie amateur, en l’occurrence les ligues : Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie.

La compétition se déroulera, dans un premier temps, sous la forme de matchs qualificatifs le samedi 22 octobre après-midi, et le dimanche 23 octobre en matinée. Nous vous invitons à venir nombreux encourager ces jeunes, à découvrir le club hôte ainsi qu’à rencontrer les membres de l’Amicale. Deux autres plateaux qualificatifs sont engagés dans cette compétition régionale, il s’agit d'Ancenis (près de Nantes) et Mézieux (près de Lyon).

Cette compétition marquera, également, le lancement et la mise en œuvre d’une nouvelle opération ambitieuse menée par L’Amicale du Tournoi des VI Nations, la Fédération Française de Rugby avec le soutien du Ministère de l’Agriculture et la participation de "Génération Terre de XV", opération appelée "5000 Cadets pour 2023".

Les trois mêmes plateaux hôtes accueilleront pendant la Coupe du monde, à l’automne 2023, les sélections départementales en catégorie moins de 16 ans. Chacune d’elle sera invitée par l’Amicale du Tournoi des 6 Nations à assister à un match de la Coupe du monde.

Les quatre sélections, deux équipes des lycées agricoles, dont le champion de France et une équipe espagnole qui évolueront à Castanet-Tolosan assisteront le soir du 15 septembre 2023 au match de poule Nouvelle-Zélande - Namibie.

Le vainqueur du plateau de Castanet-Tolosan défendra la région Occitanie lors des finales à Rueil-Malmaison et sera invité, avec les deux autres finalistes, par l’Amicale du Tournoi des VI Nations à assister à la petite finale de la Coupe du monde à Paris.

Ce projet n’est pas seulement sportif. On découvrira, en venant à Castanet-Tolosan les 15 et 16 septembre 2023 le lien social afin de rassembler au-delà des différences et des frontières, les actions de partage et les valeurs de solidarité envers les Grands blessés du Rugby.