Complices de vie autour de la Matmut !

En quoi la rencontre Castres Olympique – Lou rugby est-elle un moment particulier pour la Matmut ?

D.H. : C’est indéniablement notre « derby », les matchs que nous cherchons en priorité dans le calendrier. Deux très beaux clubs, que nous accompagnons dans leur développement depuis plus de dix ans. Cette rencontre est une très belle vitrine pour notre mutuelle, dans l’univers du rugby. Le ballon ovale occupe une place importante au cœur de notre politique de sponsoring sportif.

Parlez-nous du dispositif « Essais du Cœur Matmut », qui sera doublé à cette occasion ?

D.H. : Tout au long de la saison, pour chaque essai inscrit par le LOU, la Matmut effectue un don à la Fondation Hospices Civils de Lyon. Même chose avec le CO, au profit de la Fondation Paul Bennetot, qui soutient la recherche médicale. Je me réjouis donc doublement des essais marqués par les clubs que nous accompagnons. Que celui-ci nous coûte le plus cher possible !

Et quelle est l’action de ces fondations auxquelles contribuent le CO et le Lou ?

S.M. : La fondation Hospices Civils de Lyon est au service des patients des hôpitaux civils de Lyon. C’est l’outil dédié à la collecte de fonds auprès des entreprises et des particuliers avec l’identification de projets précis. Opérationnelle depuis 2015, la fondation relance une dynamique de la générosité envers l’hôpital public et plus précisément les personnes fragilisées par la maladie. Quand la mission de l’hôpital est orientée sur le soin, nous agissons sur le « prendre soin » du patient, c’est-à-dire tout ce qui peut contribuer à l’humanisation de l’hôpital. Le travail s’oriente donc sur l’accueil et le confort des patients mais aussi l’accompagnement des patients en situation de maladie chronique notamment. Le deuxième volet de notre action s’oriente sur l’innovation et la recherche médicale. Les fonds privés permettent d’accéder aux équipements les plus innovants et d’accélérer la recherche, pour donner plus d’espoir de guérison aux personnes malades.

D.L. : Créée en 2006, la fondation Paul Bennetot est sous égide de la Fondation de l’Avenir. Ouverte à tout établissement hospitalier et médico-social sur l’ensemble du territoire, elle est orientée autour de deux grands axes : la traumatologie et la dépendance et s’intéresse à la recherche médicale appliquée. Dans le cadre de notre appel à projets 2019, nous en avons reçu un sur les commotions cérébrales dans le rugby avec la récupération neuronale en IRM. Les sommes touchées grâce aux Essais du Cœur Matmut iront à ce projet du docteur Braugé, neurologue au CHU de Toulouse qui a été classé d’importance numéro 1 par notre conseil scientifique indépendant.

La saison dernière, les « Essais du Cœur Matmut » ont permis de récolter 6100 € pour la fondation Paul Bennetot et 7800€ pour la fondation Hospices Civils de Lyon. Que représentent ces sommes pour vos fondations ?

D.L. : La somme recueillie a contribué au financement d’un projet relatif aux traumatismes crâniens légers. Pour cette saison nous viendrons compléter la dotation de 47 024€ déjà accordée par la fondation au projet de recherche sur les commotions cérébrales dans le rugby.

S.M. : L’an dernier, la somme a été reversée à un projet qui vise à installer au sein de l’hôpital Femme Mère Enfant de Lyon un pavillon dédié à la pratique de l’activité physique adaptée pour les enfants souffrant de pathologie chronique. C’est un très gros projet que la fondation HCL a soutenu à hauteur de 280 000 € sur deux ans. Les médecins s’accordent à reconnaître les bénéfices thérapeutiques et psychologiques de l’activité physique pour les enfants, mais aussi pour tous les patients en général. L’enjeu est de taille, la contribution de la Matmut à travers les Essais du Cœur est donc essentielle.

Pourquoi la Matmut s’est-elle engagée aux côtés des fondations ?

D.H. : L’action de la Fondation Paul Bennetot, qui porte le nom du Président fondateur de la Matmut, fait complètement sens avec les engagements de notre mutuelle. Elle fait écho à l’histoire de notre entreprise, créée par des militants mutualistes santé au début des années 60.

En ce qui concerne la Fondation Hospices Civils de Lyon, l’idée est d’avoir une implication forte avec l’ensemble des parties prenantes, sur nos territoires. Partenariat avec le LOU, Naming du Matmut Stadium de Gerland… Et donc action solidaire au bénéfice de cette fondation, dans l’univers de la santé et des soins, qui nous tient tant à cœur.