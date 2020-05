Clap de fin pour Marc Andreu, un live solidaire Top 14 ce dimanche... Les 5 infos de ce vendredi

Marc Andreu dit stop

L'ailier international Marc Andreu (34 ans) a annoncé mettre fin à sa carrière. En 15 ans de carrière professionnelle, le natif de Fréjus aura disputé 279 matchs chez les professionnels, pour 81 essais marqués. Formé à Toulon, il fut un élément central de l'effectif coaché par Laurent Travers et Laurent Labit à Castres, où il atteignit le graal en 2013 en soulevant le bouclier de Brennus. Après plusieurs années solides au Racing 92, où il connut un deuxième titre de champion de France en 2016, il joua donc à La Rochelle ses deux dernières saisons. International à 7 reprises, il fait partie de la dernière équipe de France à avoir réalisé le Grand Chelem en 2010, inscrivant un essai contre l'Italie.

Marc Andreu, l'ailier du Racing - Avril 2015Icon Sport

Dimanche, le Top 14 s'invitera dans votre salon !

Ce dimanche 3 mai à 14h, un "live" solidaire de 8 heures sera organisé et diffusé sur les comptes Facebook, Twitter et YouTube du Top 14, au bénéfice de l’Association Les Petits Frères des Pauvres, avec qui la LNR prolonge son engagement entamé durant les "Boxing Days" 2019. Le Top 14 à domicile offrira un véritable spectacle comprenant des moments de causerie, des challenges, du live musical ou encore du gaming. Les plus grands joueurs du Top 14, parmi lesquels, Nans Ducuing, Anthony Bouthier, Gaël Fickou, Matthieu Jalibert, Baptiste Serin ou encore Félix Lambey, et de nombreux membres de staffs et arbitres participeront dimanche en répondant aux questions en direct ainsi qu'en réalisant des "#confinement challenges" pour faire grimper la cagnotte au profit des Petits Frères des Pauvres.

Paul Goze a pris la parole

Le président de la LNR était, ce vendredi matin, l'invité de nos confrères de France Bleu. Sans trop en dire. Il a évidemment exprimé ses craintes sur les conséquences de la crise lié à cette épidémie de Covid-19. "Il n'y a pas que les clubs bien sû. Un certain nombre d'entreprises sont en danger. Nous essayons de prendre des décisions au fur et à mesure que nous avons de la visibilité pour éviter des catastrophes financières qui s'abattent sur notre rugby. Les certitudes sont peu nombreuses. Les informations sont nouvelles chaque jour. L'objectif premier de la LNR est de maintenir la compétition pour que les clubs aient le moins de conséquences financières."

Paul GozeIcon Sport

Glasgow perd son ailier fétiche

Les Warriors ont annoncé ce vendredi le départ de leur ailier DTH van der Merwe (34 ans). Auteur d'une première pige au club écossais de 2009 à 2015, le canadien était revenu à Glasgow début 2018. Durant ses presque neuf saisons passées en Écosse, il aura marqué 54 essais en 123 matchs, ce qui en fait le marqueur le plus prolifique de l'histoire des Warriors. Sud-Africain d'origine, Van der Merwe compte 61 sélections avec le Canada (38 essais), et a participé à quatre Coupes du monde.

Newport prolonge son arrière prometteur

Les Dragons ont officialisé ce vendredi la prolongation de leur arrière Will Talbot-Davies (22 ans). International gallois à VII, Talbot-Davies a pris part à 11 rencontres de Newport cette saison, à chaque fois comme titulaire, et a inscrit deux essais. Il s'est engagé avec les Dragons pour deux saisons supplémentaires, jusqu'en 2022.