Chris Boyd à Northampton la saison prochaine

Le Néo-Zélandais était en charge des Hurricanes depuis 2015, guidant la province néo-zélandaise à leur tout premier titre de Super Rugby en 2016. Il avait également été entraîneur adjoint des Sharks entre 2009 et 2010 et des îles Tonga pour la coupe du monde 2011, alors vainqueurs de la France lors du match de poule. Mark Darbon, le patron des Saints de Northampton a désigné Chris Boyd comme "un candidat exceptionnel" pour son club et un "directeur du rugby de classe mondiale". Il a également vanté le rugby offensif des équipes entrainés par Chris Boyd. L'homme de 59 ans rejoindra Northampton à partir d’août pour préparer la saison prochaine. Les Saints vivent actuellement une saison compliquée, dixièmes en Premiership et éliminés en Champions Cup.