Que ressentez-vous, après cette défaite ?

C’est une grosse déception, une grosse désillusion. On n’a pas été invité, que ce soit sur la discipline, la précision ou l’intensité. J’espère néanmoins que ce match nous apprendra des choses.

Le plus dur, c’est quoi ?

Ce qui est dur, ce sont les quarante points… Quand tu joues depuis deux minutes et que tu prends trois pénalités, tu te mets dans une situation vraiment difficile. En deuxième période, on a cassé des plaquages et bien occupé mais cela n’a pas suffi. Loin de là… On a vraiment été pris sur tous les domaines et si on s’est mis si souvent à la faute, c’est que nous avons été dépassés.

Y a-t-il eu des signes avant-coureurs, dans la semaine ?

Nos entraînements étaient beaucoup moins précis, oui. Il y avait moins de concentration, je trouve. La semaine dernière, on chantait. Aujourd’hui, on déchante… Nous avons donc beaucoup de travail… Je ne suis pas aveugle…

Quelle impression cette machine irlandaise vous a-t-elle fait ?

Le Leinster, c’est huilé. C’est quasiment l’équipe d’Irlande. D’autres que nous ont pris quarante points contre cette équipe.

Vos joueurs ont-ils manqué d’audace, face au Leinster ?

Non. Pour avoir de l’audace, il faut avoir le ballon.