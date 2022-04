" J'ai du mal à comprendre comment un coup d'épaule à un joueur c'est purement un jeu déloyal "

S'il reconnaissait la supériorité de La Rochelle sur l'ensemble des trois rencontres, Christophe Urios n'a pas caché son incompréhension vis-à-vis du carton rouge infligé à Maama Vaipulu. Il s'étonne aussi que Jules Plisson n'ait pas connu le même sort en fin de match. "Je le trouve très sévère. J'ai du mal à comprendre comment un coup d'épaule à un joueur c'est purement un jeu déloyal. On est en train de me dire que le jeu déloyal de Maama est plus dangereux que celui de Plisson. Il y a des choses qui m'échappent. Il me semble que j'avais compris du moment que tu touchais la zone de la tête, c'était automatiquement carton rouge."

" Je m'excuse du comportement de l'équipe "

Alors qu'ils tenaient le match à la cinquantième minute (26-8) les Grenoblois ont vu les Narbonnais revenir en fin de match et arracher le match nul (29-29). Le manager de Grenoble Fabien Gengenbacher est revenu sur la prestation de son équipe en insistant sur le manque d'humilité et l'inconstance de ses joueurs. "Ce n'est pas des regrets, c'est de la colère, de l'agacement, parce qu'on a clairement manqué d'humilité. Aujourd'hui, on n’a pas respecté cette équipe de Narbonne qui a essayé de sauver sa peau jusqu'à la fin. [...;] Par rapport à mes supporters et partenaires, je m'excuse ce soir du comportement de l'équipe."

Pro D2 - FC GrenobleIcon Sport

" Derrière, nous sommes tous polyvalents. Il faut savoir en jouer. "

C'est en position d'ouvreur qu'Antoine Dupont a inscrit l'essai libérateur face à l'Ulster ce week-end en Champions Cup. Une réalisation qui a permis à Toulouse de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Il raconte cette situation particulière : "Avec six avants et deux trois-quarts sur le banc, on sait que ce sont des choses qui peuvent arriver, d’autant qu’on a eu un blessé tôt dans le match avec Matthis (Lebel) qui est sorti. Derrière, nous sommes tous polyvalents. Il faut savoir en jouer et cela ne s’est pas trop mal passé. "

Champions Cup - Toulouse s'est imposé à l'UlsterIcon Sport

" J'aurais préféré une équipe britannique en quart de finale "

La constance de Gregory Alldritt a été un des éléments marquants de la triple confrontation face à l'UBB. Auteur d'un essai lors du match retour, le troisième ligne a confié qu'il aurait préféré rencontrer une équipe étrangère lors des quarts de finale. Les Rochelais ont hérité de Montpellier. "Bien sûr, j'aurais préféré une équipe britannique. Avec Top 14, on joue assez d'équipes françaises. Ce qui est bien, c'est que Montpellier c'est une grosse équipe, en très grosse forme cette saison. Ça sera un très gros match avec beaucoup d'intensité. Un match qui va se rapprocher du niveau international je pense. Pour nous joueurs de rugby, c'est ce genre de match qu'on a envie de jouer. "