"Le message du coach à la mi-temps, il a été simple : seulement de se réveiller. On a beaucoup subi, on les a laissé avancer, que ce soit devant sur les mauls ou dans le jeu au sol. On n'a pas pu mettre en place notre jeu, surtout qu'ils étaient devant au niveau du score. On n'a pas été surpris : on savait qu'ils allaient avoir de la rancœur, on savait qu'ils allaient venir ici pour jouer, pour nous agresser. On n'a pas été assez réveillés, impliqués, ce qui nous a valu d'être en retard et de courir après le score."