Une semaine après le premier match, les retrouvailles entre Bordeaux-Bègles et La Rochelle devraient encore attirer environ 30 000 personnes au Stade Chaban-Delmas, samedi à 14 heures pour le huitième finale aller de la Champion’s Cup. La semaine passée pour la même affiche, plus de 32 000 personnes s’étaient pressées dans les gradins de l’enceinte bordelaise, malgré l’horaire assez tardif (21 heures). La Rochelle l’avait emporté 16 à 15 à la dernière minute. Le match avait été serré et assez tendu avec une échauffourée en début de rencontre, puis une algarade entre les deux entraîneurs.

Visiblement, le deuxième acte de la trilogie a fait saliver les spectateurs potentiels de ce derby. Les Bordelais espèrent une revanche et on rappelle que La Rochelle se situe à à peine deux heures de route de Bordeaux et que ce club est traditionnellement suivi par un bon contingent de spectateurs quand il se déplace en Gironde.