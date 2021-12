L’image du club qui fait l’impasse sur la coupe d’Europe colle au CO. Rassurez-nous, vous allez la jouer ?

Oui, on attaque la compétition avec beaucoup d’ambitions. Franchement, cette année tous les voyants sont au vert pour que l’on se fasse plaisir au niveau européen. On sort de deux belles prestations en Top 14, avec une courte défaite encourageante à Montpellier et un très joli succès obtenu contre le Racing 92. Voilà, le club est sur une belle dynamique, à nous de la faire perdurer et de l’entretenir au mieux. Cela passe par une grosse partie contre les Harlequins …

On se souvient que l’année dernière, vous n’aviez pas pu défendre vos chances correctement. Le CO fut sacrifié sur l’autel du règlement à cause de la pandémie …

Cet épisode est complètement digéré. Le monde fait face à une pandémie hors de contrôle. C’était les règles, les règles ont été appliquées. Cela nous a desservi mais c’est comme ça, la page est tournée. Cette année, ce sont les Scarletts qui commencent la compétition avec déjà un match perdu. Il faut s’adapter, voilà. L’adaptation, c’est le maître-mot.

Que savez-vous des Harlequins, vos prochains adversaires ?

On sait que c’est une des meilleures équipes du championnat d’Angleterre, si ce n’est la meilleure car elle est quand même championne en titre même si à cette heure elle pointe à la quatrième place du Championship. Ce sera un très gros rendez-vous, un match de gala ; on va pouvoir s’étalonner face à de très grands joueurs, le gratin de ce jeu. Cela nous permettra de voir la profondeur de notre effectif.

Y-a t-il un secteur de jeu qu’il faudra particulièrement surveiller ?

Je suis de près ce qu’ils produisent. Il faudra se méfier de leur circulation offensive et faire attention à leur jeu de mouvement. C’est une équipe capable de conserver le ballon sur de très longues séquences.